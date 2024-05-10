TMO Genel Müdürü: 'Randevu alamadım' diyen çiftçimiz olmayacak - Son Dakika
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Ekonomi

TMO Genel Müdürü: 'Randevu alamadım' diyen çiftçimiz olmayacak

TMO Genel Müdürü: \'Randevu alamadım\' diyen çiftçimiz olmayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun yeni hasat dönemi için tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek, randevu sisteminin değiştirildiğini ve çiftçilerin randevu almakta sorun yaşamayacağını söyledi. Güldal, Türkiye'de bu yıl rekoltenin bereketli olmasını beklediklerini ve TMO'nun üreticilerin tercihlerine göre ürün almak için hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, TMO'nun açıklayacağı fiyatı beklediklerini ve geçen yıl sağlanan prim desteğinin bu yıl da devam etmesini talep ettiklerini belirtti.

10.05.2024 13:55
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun yeni hasat dönemi için tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Randevu sistemimiz bu sene değiştirildi, 'Randevu alamadım.' diyen çiftçimiz olmayacak." dedi.

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) tarafından TMO desteğiyle düzenlenen Uluslararası 2024 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı, Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.

TMO Genel Müdürü Güldal, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, salgın, ekonomik krizler ve savaş gibi durumların ülkeleri ticari ve ekonomik yönden etkilediğini söyledi.

Her hasat yılının kendine has değerlendirilmesi gerektiğini bildiren Güldal, "Ülkemizde buğday ekim alanlarının artmaya başladığını herhalde herkes fark ediyordur. Son yıllardaki pozitif fiyatlandırmalar bunu tetiklemiştir." diye konuştu.

Güldal, son iki yıldır dünyada bereketli sezonlar yaşandığına işaret ederek, bu yıl dünya genelinde geçen yılın üretim seviyelerine yaklaşılacağını aktardı.

Türkiye'de bu yıl rekoltenin bereketli olmasını beklediklerini belirten Güldal, "TMO olarak her türlü projeksiyona hazırız. Geçen yıl TMO, tarihinin en yüksel alımını gerçekleştirdi. Milli servet olarak nitelendirdiğimiz bu stokları dikkatli şekilde takip ettik. Ekonomik olarak önümüzdeki birkaç yılın sigortası noktasında önemli olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güldal, bu sene hasadın bir miktar erken başlamasını öngördüklerini de aktardı.

TMO'nun yeni hasat dönemi için yapılması gereken tüm hazırlıkları tamamladığını belirten Güldal, "Hasadın başlamasıyla yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşılacak. Randevu sistemimiz bu sene değiştirildi, 'Randevu alamadım.' diyen çiftçimiz olmayacak. TMO bu yıl kendisine tevdi edilecek tüm ürünleri üreticilerin tercihlerine göre almak için tüm hazırlıklarını yapmıştır, depolamayla ilgili de bir endişe olmasın." ifadesini kullandı.

"TMO'nun açıklayacağı fiyatı bekliyoruz"

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Türkiye'nin un ve makarna ihracatında dünyada ilk sıralarda yer aldığına işaret ederek, "Geçen yıl sektör adına olumlu sonuçlandı. Buğday yokluğunu yönettiğimiz gibi çokluğunu da yönetebilmeliyiz. Ülke olarak elimizde buğdayımız var. Elimizde buğday olunca pazarlık gücümüz oluyor. Bu yıl geçen yıldan daha fazla un ihraç eder konuma doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Buğdayda bu yıl geçen yıla yakın miktarda ürün beklentileri olduğunu bildiren Tezcan, "Sektör olarak TMO'nun açıklayacağı fiyatın beklentisi içerisindeyiz. Ayrıca geçen yıl sağlanan prim desteğinin bul yıl da aratarak devam etmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, hububatta lisanslı depolama kapasitesinin önemine işaret ederek, 2019'da 4 milyon ton olan lisanslı depo kapasitesinin bu yıl 10,4 milyon tona çıktığını söyledi.

HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren de geçen sezon TMO'nun, Cumhuriyet tarihinin rekor alımlarından birini yaptığını ve 2024-2025 sezonuna görülmemiş bir stokla girildiğine işaret ederek, "Aldığımız son verilere göre, bazı yerel kuraklık problemleri olsa da son günlerde gelen yağışlarla beraber Türkiye'de iyi bir üretim bekleniyor." görüşünü paylaştı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TMO Genel Müdürü: 'Randevu alamadım' diyen çiftçimiz olmayacak - Son Dakika

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