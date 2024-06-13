TMSF, 3 varlığı 196,8 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı - Son Dakika
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Ekonomi

TMSF, 3 varlığı 196,8 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü toplam 196,8 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhaleler 24 Temmuz'da yapılacak ve katılım için 23 Temmuz'a kadar teklif verilmesi gerekmektedir.

13.06.2024 10:17
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 3 varlığı toplam 196,8 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 46 milyon 700 bin lira olarak belirlendi.

İhale, 24 Temmuz saat 14.30'da yapılacak.

Ekipsan

Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli ise 150 milyon 100 bin lira olarak belirlendi, .

İhale 24 Temmuz saat 11.00'de yapılacak.

Katılım için 23 Temmuz saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gereken ihaleler, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla TMSF'nin İstanbul'daki konferans salonunda başlayacak.

Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra ihalelerde açık artırma aşamasına geçilecek.

Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF, 3 varlığı 196,8 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı - Son Dakika

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