TMSF, Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takvimini erteledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TMSF, Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takvimini erteledi

TMSF, Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takvimini erteledi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takvimini erteledi. TMSF'nin duyurusuna göre, bilgi odasından yararlanmak için son günü 6 Mayıs tarihinden 24 Haziran tarihine, son başvuru tarihini 7 Mayıs saat 16.00'dan, 25 Haziran saat 16.00'ya, ihale tarihini 8 Mayıs saat 11.00'den 26 Haziran saat 11.00'e ve yapılması halinde pazarlık tarihinin 10 Mayıs saat 11.00'den 28 Haziran saat 11.00'e uzatılmasına karar verildi.

08.05.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takvimini erteledi.

Ertelemeye ilişkin duyuru, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre TMSF, bilgi odasından yararlanmak için son günü 6 Mayıs tarihinden 24 Haziran tarihine, son başvuru tarihini 7 Mayıs saat 16.00'dan, 25 Haziran saat 16.00'ya, ihale tarihini 8 Mayıs saat 11.00'den 26 Haziran saat 11.00'e ve yapılması halinde pazarlık tarihinin 10 Mayıs saat 11.00'den 28 Haziran saat 11.00'e uzatılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF, Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takvimini erteledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:17 Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu’nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
13:19 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe seçimleriyle ilgili planlaması olmadığını açıkladı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe seçimleriyle ilgili planlaması olmadığını açıkladı
13:01 İmamoğlu, Bozbey’in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi İmamoğlu, Bozbey'in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi
12:47 Rakam öyle böyle değil Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü
12:39 CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:39 Kral Charles, Prens William’ı Prens Harry’nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu’nun Albayı olarak atayacak Kral Charles, Prens William'ı Prens Harry'nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu'nun Albayı olarak atayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 13:39:25. #1.11#
SON DAKİKA: TMSF, Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takvimini erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement