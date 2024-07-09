TMSF, Boyçelik Metal Sanayi ve Bizim Menkul Değerler'in paylarını satışa çıkardı - Son Dakika
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Ekonomi

TMSF, Boyçelik Metal Sanayi ve Bizim Menkul Değerler'in paylarını satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetindeki şirketlere ait olan Boyçelik Metal Sanayi ve Bizim Menkul Değerler'in paylarını satışa çıkardı. İhaleler için belirlenen katılım teminatları ve teklif verme süreleri açıklandı.

09.07.2024 10:45
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetindeki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi AŞ'ye ait Boyçelik Metal Sanayi AŞ'nin paylarını satışa çıkardı.

TMSF'nin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, HES Hacılar Elektrik Sanayi AŞ'nin Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 0,01 kuruş nominal değerli 30 milyar adet hissesi ile Boyçelik Metal AŞ'nin Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 27,49 oranındaki 1 lira nominal değerli 21 milyon 993 bin 325 adet Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi AŞ payları, 22 milyar lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldı.

1 milyar lira katılım teminatı öngörülen ihale için 26 Ağustos saat 16.30'a kadar teklif verilebilecek. İhale 28 Ağustos saat 10.00'da yapılacak.

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bizim Menkul Değerler AŞ (BMD Menkul) paylarını da kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla satışa çıkardı.

İlana göre, BMD Menkul'ün Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 1 lira nominal değerli 25 milyon adet BMD Menkul payları 380 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa sunuldu.

İhaleye katılım teminatı 19 milyon lira olarak belirlenirken, 12 Ağustos saat 16.30'a kadar ihaleye teklif verilebilecek. İhale 13 Ağustos saat 10.00'da yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TMSF, Boyçelik Metal Sanayi ve Bizim Menkul Değerler'in paylarını satışa çıkardı - Son Dakika

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