TMSF, Çankaya'da 36 Odalı Villa Satışa Çıkardı - Son Dakika
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Ekonomi

TMSF, Çankaya'da 36 Odalı Villa Satışa Çıkardı

TMSF, 75 milyon TL muhammen bedelle Çankaya'da 36 odalı villayı 6 Kasım'da ihaleye çıkarıyor.

04.10.2024 17:49
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) satış ihalelerine yenisini ekleyerek Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 36 odalı villayı satışa çıkardı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi, 13064 ada, 10 parselde kain, 601 metrekare yüzölçümlü, 2 katlı betonarme villa ve arsası nitelikli gayrimenkul ile bu gayrimenkulde bulunan menkul mallardan oluşuyor.

TMSF'nin en son hazırlattığı değerleme raporuna göre 1.528 metrekare kapalı alanı bulunan 36 odalı villa için muhammen bedelin 75 milyon TL olarak belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, ihalenin Fonun Esentepe'deki binasında 6 Kasım saat 11.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, 5 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif verilebileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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