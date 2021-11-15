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TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı - Son Dakika

TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı

15.11.2021 15:48

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'yi 1 milyar 179 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale, 22 Aralık saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), resmi internet sitesinde yayımlanan satış ilanına göre, Fon'un kayyum olarak atandığı Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYAR 179 MİLYON LİRA

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerinden oluşuyor. Muhammen bedeli 1 milyar 179 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İHALE 22 ARALIK

İhale, 22 Aralık saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Naksan Plastik, Ticaret, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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