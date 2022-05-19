Tmsf, Naksan Plastik ve Royal Halı'yı 120 Milyon 500 Bin Lira Muhammen Bedelle Satışa Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Tmsf, Naksan Plastik ve Royal Halı'yı 120 Milyon 500 Bin Lira Muhammen Bedelle Satışa Çıkardı

19.05.2022 15:42
Tmsf, Naksan Plastik ve Royal Halı'yı 120 Milyon 500 Bin Lira Muhammen Bedelle Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi 120 milyon 500 bin lira tahmini bedelle satışa çıkardı. 28 Haziran’da yapılacak ihale için 27 Haziran’a kadar teklif verilebilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi 120 milyon 500 bin lira tahmini bedelle satışa çıkardı. 28 Haziran'da yapılacak ihale için 27 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.

TMSF, Royal Halı ve Naksan Plastik'e ait, Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan halı ipliği üretimi fabrikasına ilişkin gayrimenkul, makine-ekipman, demirbaşlar ve sözleşmelerden oluşan varlığı, 120 milyon 500 bin lira muhammen bedelle 28 Haziran'da satacak.

İHALEDE, KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULLERİ BİRLİKTE UYGULANACAK

İhaleye 27 Haziran'a kadar teklif verilebilecek. İhalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhale "Kurul"un onayı ile sonuçlandırılacak.

İhaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık, 1 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.30'da TMSF'nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan söz konusu ilan şöyle:

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atandığı Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait mal ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik  kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır."

YORUMLAR
500
Yemen açıklarındaki Kızıldeniz'de bir gemi saldırıya uğradı Yemen açıklarındaki Kızıldeniz'de bir gemi saldırıya uğradı Xi, Çin'in Yüksek Standartta Dışa Açılma Kararlılığını Yineledi Xi, Çin'in Yüksek Standartta Dışa Açılma Kararlılığını Yineledi
Kaynak: ANKA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Naksan Plastik, Royal Halı, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tmsf, Naksan Plastik ve Royal Halı'yı 120 Milyon 500 Bin Lira Muhammen Bedelle Satışa Çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:04:32. #1.13#
SON DAKİKA: Tmsf, Naksan Plastik ve Royal Halı'yı 120 Milyon 500 Bin Lira Muhammen Bedelle Satışa Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement