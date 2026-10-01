TMSF, yüzde 99,99 hissesi bulunan Destek Yatırım Bankası'nda yönetimi değiştirdi - Son Dakika
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TMSF, yüzde 99,99 hissesi bulunan Destek Yatırım Bankası'nda yönetimi değiştirdi

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TMSF, yüzde 99,99 hissesi bulunan Destek Yatırım Bankası\'nda yönetimi değiştirdi
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TMSF, Destek Finans Faktoring AŞ'nin Destek Yatırım Bankası AŞ'deki yüzde 99,99 payına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarını kullanma kararı aldı. Bankanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürü görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Destek Finans Faktoring AŞ'nin Destek Yatırım Bankası AŞ'deki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasına karar verdi.

YÜZDE 99,99 ORANINDAKİ PAYLARA İLİŞKİN ORTAKLIK HAKLARI TMSF TARAFINDAN KULLANILACAK

Destek Finans Faktoring AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, TMSF'nin bugün Destek Yatırım Bankası AŞ'ye yazılı bildirimde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 30 Eylül'deki KAP bildiriminde Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip olan Altunç Kumova tarafından kontrol edilen şirketi Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği anımsatıldı.

Bugün TMSF tarafından bağlı ortaklıkları Destek Yatırım Bankası AŞ'ye yazılı bildirim yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "BDDK'nin bildirimi üzerine Fon Kurulunun 1 Ekim tarihli ve 2026/650 sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden Destek Yatırım Bankası AŞ'nin Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasına. 

YÖNETİM DE DEĞİŞTİRİLDİ

Temettü hariç ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasını teminen, Destek Yatırım Bankası AŞ nezdinde görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Genel Müdürün görevden alınmasına, görevden alınan bu kişilerin yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Cemal Okumuş'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak İrem Soydan Güler'in, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Dilek Büyük, Anıl Ertanoğlu ve Serdar Karakuş'un atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Serdar Karakuş'un Genel Müdürlük görevini yürütmesine karar verildiği ifade edilmiştir."

Kaynak: AA
Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuEkonomiTemettüFinansSon Dakika

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