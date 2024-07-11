TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dedikodu ticaretine karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dedikodu ticaretine karşı uyarıda bulundu

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı il ve ilçelerde firmalarla ilgili çıkarılan dedikoduların şirketlere itibar cellatlığı yaptığını belirterek, bankaları dedikodu ticareti konusunda daha hassas olmaya davet etti. Hisarcıklıoğlu, asılsız dedikodu çıkartanların yargılanması ve iletişim kanallarından kara listeler paylaşanlara hukuki işlem başlatılması çağrısında bulundu.

11.07.2024 13:34
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı il ve ilçelerde firmalarla ilgili 'zordalar, batıyorlar' gibi dedikodular çıkarıldığını belirterek, "Özellikle bazı bankaların il ve ilçe şubelerini dedikodu ticareti konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı il ve ilçelerde sektörlerle, firmalarla ilgili 'zordalar, batıyorlar' gibi dedikodular çıkarıldığını belirterek, şirketlere itibar cellatlığı yapıldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin ufkunu karamsarlık bulutlarıyla kapatmak isteyen fitne, fesat üreticileri yine iş başında. Dedikodu kazanının ateşi harlanıyor. Şirketlerimize itibar cellatlığı yapılıyor. Bazı il ve ilçelerimizde sektörlerle, firmalarla ilgili 'zordalar, batıyorlar' gibi dedikodular çıkarmak, altına adını yazma cesareti olmadan batacak şirketler listelerini iletişim kanallarından paylaşmak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, suçtur. Ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir. Öncelikle çağrım, ticaret dünyasının tüm paydaşlarına. Lütfen dedikodu ticareti yapanları dinlemeyin, o ticaretin ortağı olmayın. Firmalarımız, bu ülkenin milli servetidir. Özel sektörümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırmakta, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Birkaç şirketin zorda kalmasını bahane ederek dedikodularla karalanmaya çalışılan firmalarımızda binlerce insan çalışıyor, evlerine ekmek götürüyorlar. Bu insanların aileleri, çocukları var. Yazıktır, günahtır" dedi.

Hisarcıklıoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Asılsız, hiçbir dayanak noktası olmadan, batacak, zorda kalan şirketler listesi hazırlayan ahlaksızlara karşı cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum. Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen. Şirketler hakkında asılsız dedikodu çıkartanlar yargılanmalı. İletişim kanallarından kara listeler paylaşanlara karşı hukuki işlem başlatılmalı. Bir çağrım da bankalara. Unutmayın reel sektör ve finans sektörü aynı elmanın iki yarısıdır. Dedikodulara bakarak hareket etmeyin, sektörlerimizin ve firmalarımızın yanında durmaya devam edin. Özellikle bazı bankaların il ve ilçe şubelerini dedikodu ticareti konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum. Bu vesile ile bir çağrım da şirketleri enflasyonun müsebbibi gösterip, özel sektörü suçlu ilan edenlere. Üreten, istihdam sağlayan, bu ülkenin geleceğine yatırım yapan özel sektörü suçlu ilan etmeden önce herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın. Sap ile samanı birbirine karıştırmayalım. Fahiş fiyat artışı yapan şirket varsa kamunun yetkili kurum ve kuruluşları işlem yapsın. Toptancı anlayışla bütün şirketler suçlu ilan edilemez." - ANKARA

Kaynak: İHA

Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dedikodu ticaretine karşı uyarıda bulundu - Son Dakika

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