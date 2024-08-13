TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kars'a Geliyor

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kars Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açılış törenlerine katılmak üzere Kars'a geliyor.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan'ın özel davetiyle 14 Ağustos 2024 Çarşamba Günü Kars'a gelecek olan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kars Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenecek olan program ve açılış törenlerine katılacak. - KARS