TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Karslılara birlik olun çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Karslılara birlik olun çağrısı yaptı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Karslılara birlik olun çağrısı yaptı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kars'a katıldığı programda Karslılara birlik olun çağrısında bulundu. Ayrıca Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezlerinin önemine değindi.

14.08.2024 22:36  Güncelleme: 22:41
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Bir takım programlara katılmak üzere Kars'a gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karslılara "birlik olun" çağrısı yaptı.

Hisarcıklıoğlu, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nca düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" yemeğinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesinde kurulan Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezlerinde mahkemede 2 yıl süren bir davanın 20 günde çözüme ulaşacağını söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tahkim ve Arabuluculuk Merkezlerini açmaya başladık. Peki ne işe yarıyor? Yargının işleyişi malum yavaş işliyor. Ortalama bir dava birinci derecede 2 yıl, ikinci derece mahkemede de 2 yıl sürüyor. Minimum bu sıkıntıyı arz etmek için işçi işveren arasında, ticari davalarda tüketici davalarında kira uyuşmazlıklarında önce arabulucuya zorunlu hale geldi. Biz de camiamıza bu konuda hizmet vermek üzere TOBB Uyum ve Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ni kurduk. Aranızdaki anlaşmazlıkları arabuluculuk vasıtasıyla çözebileceksiniz. Yani helalleşerek bitireceksiniz. Davayı kaybeden hakkımı haram ediyorum demeyecek. Helalleşmek bizim kültürümüzde esas var olan ve 20 günde bitiyor. 4 sene değil davanın sürmesi, 20 günde arabulucu vasıtasıyla çözebiliyorsunuz" dedi.

"Bir kimseyi etnik kökeninden, mezhebinden, inancından, farklı siyasi görüşünden dolayı öteki diye görmeyin"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Karslılara birlik olun çağrısında bulunarak, "Benim sizden ricam var. Ne olur birbirinizi öteki olarak görmeyin. Yani bir kimseyi etnik kökeninden, mezhebinden, inancından, farklı siyasi görüşünden dolayı öteki diye görmeyin. İnsan olmanın gereği Allah bize beyin vermiş. Düşünelim diye düşünen adam farklı düşünür. Bütün mesele bu farklılıklarımız aslında bizim zenginliğimiz oturacağız, konuşacağız, istişare edeceğiz. Ortak akılda birleştikten sonra bu artık hepimizin ortak aklı olacak. Bunu yapan toplumlar kazanıyor. Bunu yapmayan toplumlarda kaybediyor. Benim sizden ricam bu hep beraber hareket etme kültürünü geliştirmemiz lazım" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kars'ta 40 yılı aşkın süre ile odaya kayıtlı bulunanlar ile kent ekonomisine katkı sunan üyelere plaket verildi.

Plaketleri, Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, KATSO Başkanı Kadir Bozan verdi. Programda daha sonra yemeğe geçildi. - KARS

Kaynak: İHA

kars, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Karslılara birlik olun çağrısı yaptı - Son Dakika

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