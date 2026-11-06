TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manila'da CACCI Başkan Yardımcılığına yeniden seçildi - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manila'da CACCI Başkan Yardımcılığına yeniden seçildi

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2014'ten bu yana yürüttüğü CACCI Başkan Yardımcılığına 2027-2028 dönemi için yeniden seçildi. 28 ülkenin üye olduğu CACCI'ın Manila'daki Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasını temsil etmeyi sürdürecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcılığı görevine, 2027-2028 dönemi için yeniden seçildi.

Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası iş kuruluşlarında Türkiye'yi ve iş dünyasını gururla temsil etmeye devam ettiklerine işaret etti.

28 ülkenin üye olduğu CACCI'ın Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda başkan yardımcılığı görevine yeniden seçildiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"2027-2028 döneminde iş dünyamızı temsil etmeye devam edeceğim. Türk iş dünyamız, 367 oda ve borsamız adına gurur duydum. Ne mutlu ki TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA
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