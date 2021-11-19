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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan kadınlara girişimcilik çağrısı - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan kadınlara girişimcilik çağrısı

19.11.2021 12:09
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan kadınlara girişimcilik çağrısı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, güçlü bir Türkiye için kadın ve erkeğin omuz omuza iş hayatına dahil olması gerektiğine vurgu yaparak, genç kızlara iş hayatına atılırken 'girişimcilik' fikrini önceliklerine almaları çağrısında bulundu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, güçlü bir Türkiye için kadın ve erkeğin omuz omuza iş hayatına dahil olması gerektiğine vurgu yaparak, genç kızlara iş hayatına atılırken 'girişimcilik' fikrini önceliklerine almaları çağrısında bulundu. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de tüm kişi, kurum ve kuruluşları kadın girişimciliğinin önünü açmaya ve kadın istihdamına katkı sağlamaya davet etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Nurten Öztürk, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü'nü yayımladıkları mesajla kutladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında, kadınların çalışma hayatına katılımlarının artmasının ekonominin en temel meselelerinden birisi olduğuna işaret ederek, "Tek kanatlı bir kuşun uçamayacağı gibi sadece erkek gücüne ve hakimiyetine dayalı bir üretim modeli de mümkün değildir" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana kadın girişimciliğinin önünü açmak için çabaladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye için kadın ve erkeğin omuz omuza iş hayatına dahil olması gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar hep kız çocuklarınız ile erkek çocuklarınız arasında miras ayrımı yapmayın dedik, eşitliği savunduk. Bundan böyle de kızlarınıza da şirket yönetimlerinde yer açın diyoruz" ifadesini kullandı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 81 ilde proje üretiyor

2007 yılında kurdukları TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun 81 ilde oda ve borsaların koordinasyonunda projeler gerçekleştirdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde kadın girişimci oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıktıysa bunda TOBB KGK'nin çalışmalarının rolü büyüktür. Genç kızlarımıza girişimcilik konusunda 'cesaretli olun' diyorum. İş hayatına atılırken girişimcilik fikrini öncelikli olarak düşünsünler" dedi.

Kadınların e-ticarete yönlendirilmesi, yeni kadın girişimcilerin yetiştirilmesi, kadın girişimcilerin beceri ve yetkinliklerinin artırılması amacıyla birçok kurumla ulusal çapta projeler yürüttüklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "81 ilde bulunan kadın girişimci kurullarımız, bu vizyonla gerek yerelde gerek ulusalda birçok başarılı projeye imza atıyor. Kadın girişimci kurullarımız adeta birer proje fabrikası haline geldi" dedi.

"Bu çağın özellikle kadınların yükseliş çağı olacağına inanıyorum"

TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ise mesajında ülkelerin kalkınmasının kadın emeğinin ekonomiye yansıması ile mümkün olduğunu vurguladı. Kadının işgücüne katılımının ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik olduğunu söyleyen Öztürk, tüm kişi, kurum ve kuruluşları kadın girişimciliğinin önünü açmaya ve kadın istihdamına katkı sağlamaya davet etti. Türkiye'de ve dünyada kadınların iş hayatındaki yeri ve rolünün olumlu ilerlemelere rağmen istenilen noktada olmadığına işaret eden Öztürk şunları ifade etti:

"Kadın girişimciliğinin sadece bir cinsiyet meselesi değil, aynı zamanda bir kalkınma, eşitlik ve ekonomik gelişim fırsatı olduğuna inanıyorum. Bu yeniçağ doğal kaynakların bilinçsiz tüketildiği, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin oluşturduğu tehditlerin, afetler ve göçlerin, eşitsizliklerin katlanarak arttığı bir dönem olmasın. Bu çağın özellikle kadınların yükseliş çağı olacağına inanıyorum. Dünya Kadın Girişimcilik Günümüz kutlu olsun." - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan kadınlara girişimcilik çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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