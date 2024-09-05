TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2025-2027 Orta Vadeli Programı'nı Değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2025-2027 Orta Vadeli Programı'nı Değerlendirdi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Programa ilişkin değerlendirmede bulundu. Hisarcıklıoğlu, açıklamasında finansal istikrar, öngörülebilirlik, enflasyonun düşürülmesi ve yapısal reformlara öncelik verilmesi beklentilerini dile getirdi.

05.09.2024 12:28
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Programa ilişkin değerlendirmede bulundu. Hisarcıklıoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan ve özel sektörle istişare içinde hazırlanan 2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Program (OVP) ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

İş dünyası olarak temel beklentimiz; finansal istikrar, öngörülebilirliğin artması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara öncelik verilmesidir.

Bugün açıklanan Orta Vadeli Program, enflasyonla mücadele, öngörülebilirlik ve sürdürülebilir büyüme için önemli bir yol haritası sunmaktadır. Programda belirtilen yapısal reformlar konusunda atılacak güçlü adımlar da ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracaktır.

Özellikle bir hususu vurgulamak isterim. Programın uygulanma sürecinde, finansmana erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere, reel sektörün sesine daha fazla kulak verilmesini ve kamu özel sektör istişaresinin artırılmasını önemli görüyoruz. Bizler de iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2025-2027 Orta Vadeli Programı'nı Değerlendirdi - Son Dakika

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