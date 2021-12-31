TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak ülkenin geleceğinden umutlu olduklarını belirterek, "2022'nin ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

???????Hisarcıklıoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2022'nin Türkiye'ye ve tüm dünyaya sağlık, huzur, refah ve sevgi getirmesi dileğinde bulundu.

Milletin birlik ve beraberlik duygusuyla umutlarını daima diri tutup büyüttüğünü vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Hep beraber gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için çabalamaya devam edeceğiz. 2022'nin ülkemize ve tüm insanlığa güzel şeyler getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, sektörler ve firmaların sıkıntılarını anlık takip edip, çözüm önerileriyle hükümete ilettiklerini ve iletmeye devam edeceklerini bildirdi.

Türk iş dünyası olarak ülkenin geleceğinden umutlu olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bizler iş dünyası olarak, ülkemizin refah ve zenginlik seviyesini artırmak, herkese iş ve AŞ imkanı oluşturmak için çalışıyoruz. Zor dönemlerden geçiyoruz ancak bunların hepsi geride kalacak. Açıkçası, bu anlamda umudumuzu ve şevkimizi hiç kaybetmedik. Önemli olan bu süreçte birlik ve beraberlik içinde birbirimize destek olmak. Milletçe çok daha güzel şeyler başaracağımıza inancımız da tam. 2022'nin ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz."