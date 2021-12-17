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TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı - Son Dakika

TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı

17.12.2021 16:38
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı

Dolar kurunun 17 TL'yi aşarak rekor kırmasının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden hükümete çağrı geldi. Firmaların döviz kurunun geldiği seviyeden dolayı endişeli olduklarını aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Merkez Bankası eylül ayında başladığı seri faiz indirimlerini dün de devam ettirdi. Yılın son faiz kararını açıklayan Merkez, faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Böylece Merkez Bankası son 4 ayda 500 baz puanlık faiz indirimi yaptı.

DOLAR, SON 4 AYDA TL KARŞISINDA 8 LİRADAN FAZLA DEĞERLENDİ

Merkez'in seri faiz indirimlerinin bedeli TL için ağır oldu. Eylül ayında 8,60 seviyesinde bulunan dolar, bugün itibarıyla 17 TL'yi de aşarak rekor kırdı. Böylece dolar son 4 ayda TL karşısında 8 liradan fazla değer kazandı.

TOBB'DAN HÜKÜMETE ÇAĞRI: ACİL ÖNLEMLER ALINMALI

TL'deki değer kaybı ve kurdaki istikrarsızlık sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan da bir tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Hisarcıklıoğlu, döviz kurunun geldiği seviye karşısında firmaların endişeli olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

"Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz."

TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı

Türk Lirası, Döviz, dolar, 112, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı - Son Dakika Ekonomi


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