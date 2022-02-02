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TOBB'dan yeni bir eğitim hamlesi - Son Dakika

TOBB'dan yeni bir eğitim hamlesi

02.02.2022 10:48
TOBB'dan yeni bir eğitim hamlesi

81 ile 81 okul kampanyasında son noktaya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eğitimde yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

81 ile 81 okul kampanyasında son noktaya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eğitimde yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

TOBB'un eğitim hamlesi 03 Şubat 2022 Perşembe günü saat 14.00'de, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenecek protokol töreni ile kamuoyuna duyurulacak.

Projenin detaylarının da açıklanacağı törene; Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 Oda - Borsa Başkanı katılacak. - ANKARA

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Türkiye, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB'dan yeni bir eğitim hamlesi - Son Dakika Ekonomi


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