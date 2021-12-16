Kastamonu'da TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler İcra Kurulu ile Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği arasında Doğada Atlı Terapi için hazırlanan projeye destek vermek adına protokol imzalandı. Protokol kapsamında TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu, özel gereksinimli 20 çocuğa maddi destek sağlayacak.

Doğada Atlı Terapi Projesi kapsamında Ütrkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kastamonu Kadın Girişimciler İcra Kurulu ile Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı. Protokol ile otizm, down sendromu, hiperaktivite, serabral palsi, mental retarde gibi özel bireylerin atlarla terapi eğitimi alarak fiziksel, duygusal ve psikolojik yönden ihtiyaçları doğrultusunda özel bir eğitim alarak toplum içinde özgüvenlerini yerine getirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı hazırlanan projeye destek verilecek.

Daha önce Valilik tarafından 2 ay süreyle desteklenen Doğada Atlı Terapi Projesinde özel bireylerin ve ailelerinin fayda gördüğü tespit edildi. Atlarla yapılan bu terapi eğitiminde özel bireylerin davranışlarında gelişmeler tespit edildi. Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneğinin hazırladığı projenin devam edebilmesi amaçlı TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler İcra Kurulu, projeye bir ay süreyle 20 çocuğun maddi destek verme kararı aldı. Projenin yürütülmesini Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği üstlendi. - KASTAMONU