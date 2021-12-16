Üye Girişi
TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu, özel gereksinimli 20 çocuğa maddi destek sağlayacak - Son Dakika

TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu, özel gereksinimli 20 çocuğa maddi destek sağlayacak

16.12.2021 15:36
TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu, özel gereksinimli 20 çocuğa maddi destek sağlayacak

Kastamonu'da TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler İcra Kurulu ile Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği arasında Doğada Atlı Terapi için hazırlanan projeye destek vermek adına protokol imzalandı.

Kastamonu'da TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler İcra Kurulu ile Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği arasında Doğada Atlı Terapi için hazırlanan projeye destek vermek adına protokol imzalandı. Protokol kapsamında TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu, özel gereksinimli 20 çocuğa maddi destek sağlayacak.

Doğada Atlı Terapi Projesi kapsamında Ütrkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kastamonu Kadın Girişimciler İcra Kurulu ile Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı. Protokol ile otizm, down sendromu, hiperaktivite, serabral palsi, mental retarde gibi özel bireylerin atlarla terapi eğitimi alarak fiziksel, duygusal ve psikolojik yönden ihtiyaçları doğrultusunda özel bir eğitim alarak toplum içinde özgüvenlerini yerine getirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı hazırlanan projeye destek verilecek.

Daha önce Valilik tarafından 2 ay süreyle desteklenen Doğada Atlı Terapi Projesinde özel bireylerin ve ailelerinin fayda gördüğü tespit edildi. Atlarla yapılan bu terapi eğitiminde özel bireylerin davranışlarında gelişmeler tespit edildi. Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneğinin hazırladığı projenin devam edebilmesi amaçlı TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler İcra Kurulu, projeye bir ay süreyle 20 çocuğun maddi destek verme kararı aldı. Projenin yürütülmesini Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği üstlendi. - KASTAMONU

TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu, özel gereksinimli 20 çocuğa maddi destek sağlayacak
TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu, özel gereksinimli 20 çocuğa maddi destek sağlayacak

Kastamonu, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu, özel gereksinimli 20 çocuğa maddi destek sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:40 Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman: "Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?" sorusuna cevap
15:31 Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
15:28 Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı! Asgari ücret 4250 TL!
15:21 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yol göründü! Lile, Yazıcı'yı satıyor
15:16 Sosyal medyada asgari ücret loto! Herkesin merak ettiği soru: Ne kadar olacak?
15:15 İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu yapıldı! 33 kadın kurtarıldı
15:12 Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!
15:08 Son dakika: Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
14:56 Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi
14:55 AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere "Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz" yanıtı
Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman: "Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?" sorusuna cevap Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman: "Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?" sorusuna cevap         
15:40
Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı! Asgari ücret 4250 TL! Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı! Asgari ücret 4250 TL!         
15:28
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 15:45:44. #1.12#
SON DAKİKA: TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu, özel gereksinimli 20 çocuğa maddi destek sağlayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement