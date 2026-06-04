TOBB Nefes Kredisi KOBİ'lere Destek Olacak - Son Dakika
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TOBB Nefes Kredisi KOBİ'lere Destek Olacak

TOBB Nefes Kredisi KOBİ\'lere Destek Olacak
04.06.2026 13:09
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TOBB Nefes Kredisi, KOBİ'ler için 6 ay ödemesiz, 48 ay vadeli 100 milyar TL'lik finansman sunuyor.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Nefes Kredisi'nin işletmelere önemli bir katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Kredinin 6 ay anapara ödemesiz olması ve 48 aya varan vade imkanı sunması, firmalarımızın nakit akışlarını rahatlatacak, üretimlerini sürdürebilmelerine ve yatırımlarını ertelemeden devam ettirebilmelerine destek olacaktır" dedi.

KOBİ'lere uygun şartlarda finansman imkanı sağlayan TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen uygulamanın yeni dönem başvuruları 8 Haziran tarihi itibarıyla alınacak.

TOBB Nefes Kredisi kapsamında TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler başvuruda bulunabilecek. Bir firma azami 3 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredinin toplam büyüklüğü 100 milyar TL olarak planlanırken, ilk aşamada 25 milyar TL'lik kaynak iş dünyasının kullanımına sunulacak. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami 48 ay vadeli olarak kullandırılacak. 24 aya kadar yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 34 faiz oranı uygulanacak. Başvurular bankalar aracılığıyla yapılabilecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, kredinin sanayiciler ve KOBİ'ler açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerimiz ve sanayi işletmelerimiz için finansmana erişim her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Özellikle üretim maliyetlerinin arttığı, işletme sermayesi ihtiyacının yükseldiği bu dönemde uygun şartlarda sağlanacak finansman desteği firmalarımız açısından son derece kıymetlidir. TOBB, KGF ve bankalarımızın iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nin işletmelerimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kredinin 6 ay anapara ödemesiz olması ve 48 aya varan vade imkanı sunması, firmalarımızın nakit akışlarını rahatlatacak, üretimlerini sürdürebilmelerine ve yatırımlarını ertelemeden devam ettirebilmelerine destek olacaktır. Üretimin, istihdamın ve ihracatın sürdürülebilirliği için reel sektörün güçlü kalması büyük önem taşımaktadır. Toplam büyüklüğü 100 milyar TL olarak planlanan bu önemli finansman desteğinin, özellikle kaynak ihtiyacı duyan KOBİ'lerimize nefes aldıracağını düşünüyoruz." - ADANA

Kaynak: İHA

TOBB Nefes Kredisi, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Nefes Kredisi KOBİ'lere Destek Olacak - Son Dakika

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