TOBB Nefes Kredisi'nde 16,2 Milyar Lira Hacim - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Nefes Kredisi'nde 16,2 Milyar Lira Hacim

15.07.2025 14:19
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TOBB, KOBİ'lere yönelik Nefes Kredisi'nde 16,2 milyar lira kredi sağlandığını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOBİ'lerin yaşadığı krediye erişim sıkıntısını hafifletmek başlatılan TOBB Nefes Kredisi'nde 16,2 milyar lira tutarında kredi hacmine ulaşıldığını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Nefes Kredisi'ne ilişkin açıklama yapıldı. Bugün itibariyle 11 bin 900 firmaya ve 16,2 milyar lira kredi hacmine ulaşıldığı bilgisi verilen açıklamada KOBİ'lerin yaşadığı krediye erişim sıkıntısını hafifletmek üzere geçen hafta başlatılan TOBB Nefes Kredisi'nde bugün itibariyle 11 bin 900 firmada 16,2 milyar lira tutarında kredi hacmine ulaşıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kredi paketinde kamu idaremiz 25 milyar lira için onay vermiş olup bu miktara ulaşana kadar taleplerin alınmasına ve kredinin kullandırımına devam edilecektir. TOBB Nefes Kredisi kapsamında hangi firmalara kredi kullandırılacağı ve bu kredilerin onayı ilgili bankalarca gerçekleştirilmektedir. TOBB, Oda ve Borsaların kredi verilecek firmaların seçiminde, kredilerin onaylanmasında veya kullandırılmasında bir yetkisi bulunmamaktadır. Gelen yüksek talep sonrasında yetersiz kalan bu limitin artırılmasına yönelik talebimiz de ilgili makamlara iletilmiştir. Talebimizin olumlu sonuçlanması durumunda bu ilave kredi limiti de KOBİ'lerimizin kullanımına sunulacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Nefes Kredisi'nde 16,2 Milyar Lira Hacim - Son Dakika

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