TOBB Nefes Kredisi 8 Haziran'da yeniden başlıyor - Son Dakika
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TOBB Nefes Kredisi 8 Haziran'da yeniden başlıyor

04.06.2026 10:36
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TOBB, KGF ve bankalar iş birliğiyle KOBİ'lere uygun finansman sağlayan Nefes Kredisi'nin yeni dönemi 8 Haziran'da başlıyor. Azami 3 milyon TL, 48 ay vade ve yıllık %34-36 faiz ile ilk dilim 25 milyar TL olarak sunulacak, yıl sonunda 100 milyar TL'ye ulaşılması hedefleniyor.

KOBİ'lere uygun şartlarda finans imkanı sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi 8 Haziran tarihi itibariyle yeniden başlıyor.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) uygun şartlarda finans imkanı sağlayan TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları 8 Haziran tarihi itibariyle başlıyor. TOBB, KGF ve Bankaların iş birliğinde verilecek kredide, 24 ay vadeye kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, toplam azami 48 ay vadeli olacak. Bir firmanın kullanabileceği azami kredi limiti 3 milyon lira olarak belirlendi. Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk dilim olarak 25 milyar lira kullanıma açılacak, bu yıl içerisinde duyurulacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar Türk lirasına ulaşması hedefleniyor.

Reel sektöre yeni finansman desteği geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Bankaların el ele vermesiyle, KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem 8 Haziran tarihi itibariyle başlıyor. KOBİ'lere uygun şartllarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB'a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

Şartlar ve vade

İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubelerine yapabilecek. Bir firma azami 3 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerinde ise yıllık yüzde 34 faizle kullandırılacak. Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk dilim olarak 25 milyar lira kullanıma açılacak, bu yıl içerisinde duyurulacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar Türk lirasına ulaşması hedefleniyor.

Ekonomi yönetimiyle sağlanan koordinasyon ve başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmak üzere bankaların yakın iş birliğiyle Kredi Garanti Fonu'nun Özkaynak Kefalet Programı kapsamında hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nden 2025 yılında 61 bin firma yararlanırken, 81 milyar toplam kredi hacmine ulaşılmıştı.

Finansmana erişim sorunu

KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sürekli vurguladığım en önemli problem finansmana erişim. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ'lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. 2025 yılı içerisinde üç aşamada TOBB Nefes Kredisi'nden 61 bin firma yararlandı. KOBİ'lere sağladığımız destek 81 milyar Türk lirasına ulaştı. Kredi Garanti Fonu (KGF) Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için de toplam 100 milyar Türk lirası tutarında bir kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Dilimler halinde kullandırılması planlanan bu yeni paketin 25 milyar Türk lirası tutarındaki ilk dilimi üyelerimizin erişimine açılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimsek'e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm banka yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması; daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir" diye konuştu.

TOBB Nefes Kredisi hakkında detaylar

TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilir. Başvurular, 8 Haziran tarihi itibariyle başlıyor. TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 3 milyon lira kredi kullanabilecek. Kredi hacminin toplam büyüklüğü 100 milyar Türk lirası olacak. İlk aşamada 25 milyar Türk lirası iş dünyasının kullanımına sunulacak. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil toplam azami 48 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzeri yıllık yüzde 34 faizle kullandırılacak.

Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası şubelerine başvuru yapılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

TOBB Nefes Kredisi, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Nefes Kredisi 8 Haziran'da yeniden başlıyor - Son Dakika

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