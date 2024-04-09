TOBB Telekomünikasyon Meclisi, teknolojiye erişimi kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Telekomünikasyon Meclisi, teknolojiye erişimi kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor

TOBB Telekomünikasyon Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, telekomünikasyon sektörünün hızlı gelişimine paralel olarak vatandaşların teknolojiye daha kolay ve uygun koşullarda ulaşması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Meclisin, sektörün sorunlarını ileterek politika yapıcılara bilgi akışını sağladığını ve dijital dönüşüm açısından önemli görevleri bulunduğunu vurgulayan Turnacı, işbirliği içinde sorunların çözüme kavuşturulabileceğini ifade etti. Cep telefonu satışındaki taksit kısıtlamasının sektörü zorladığını ve vatandaşların teknolojiye erişimini zorlaştırdığını belirten Turnacı, bu sorunun çözümü için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

09.04.2024 11:09  Güncelleme: 11:10
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Telekomünikasyon Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, teknolojideki hızlı gelişmeye paralel olarak telekomünikasyon sektörünün de her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Biz, Sektör Meclisi olarak vatandaşlarımızın teknolojiye daha kolay ve uygun koşullarda ulaşması için gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanlığı görevini de yürüten Turnacı, AA muhabirine, TOBB Telekomünikasyon Meclis Başkanlığına seçilmesinin ardından yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sektörün nabzını tutan, politika yapıcılara sektörün sorunlarını ileten bir yapı niteliğindeki Meclisin, kamu ile sektör arasında bilgi akışının sağlanmasının yanında, dijital dönüşüm açısından önemli görevleri bulunduğunu vurgulayan Turnacı, beklentiler ve sorunların çözümü noktasında tekrarlardan kurtularak, işbirliği içinde sonuca gidilmesinin önemli olduğu söyledi.

Turnacı, sorunların kurumların ortak çalışmasıyla çözüme kavuşturulabileceğine işaret ederek, bu sayede sektörün büyüyeceğini ve şirket değerlerinin artıracağını dile getirdi.

"Kural setlerinin doğru oluşturulması çok önemli"

Telekomünikasyon sektörünün, insan hayatına en çok dokunan alanların başında gelmesi dolayısıyla üstlendiği görevin ağırlığını taşımak için elinden gelen çabayı göstereceğini belirten Turnacı, "Birçok alana kılavuzluk hizmeti veren telekomünikasyon sektörünün gelişimi ve ilerlemesi açısından, kural setlerinin doğru oluşturulması ve uygulanması çok önemli." dedi.

Turnacı, ülkenin en önemli çatı kuruluşlarından biri olan TOBB bünyesindeki Telekomünikasyon Meclisi olarak sektöre katkı sunmaya devam edeceklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Teknolojinin hızla geliştiğini günümüzde, telekomünikasyon sektörü de her geçen gün büyüyor. Gelişen teknoloji sorunları da beraberinde getiriyor. Biz, Sektör Meclisi olarak vatandaşlarımızın teknolojiye daha kolay ve uygun koşullarda ulaşması için gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

"Cep telefonu satışındaki taksit kısıtlaması en önemli sorun"

Turnacı, sektörde piyasayı zorlayan ve gelişimi etkileyen problemler bulunduğuna dikkati çekerek, bunların başında cep telefonu satışlarında uygulanan taksit kısıtlaması olduğunu söyledi.

Binlerce KOBİ'yi olumsuz etkileyen bu durumun vatandaşın teknolojiye ulaşımını da zorlaştırdığını kaydeden Turnacı, bu sorunun çözümü için gereken her türlü girişimde bulunacaklarını bildirdi.

Turnacı, gelecek teknolojilerde öncü konumda olabilmek adına fiber ağın yaygınlaşmasının sektörel gelişim açısından önemli bir konu olduğunu dile getirerek, "Bizler, sektör paydaşlarımız ve Meclisimiz ile koordineli şekilde ilgili konuları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla gündeme taşıyarak, çözüm önerilerimizi sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sorunların giderilmesinin hem ülkeye hem de sektöre yarar sağlayacağı bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Turnacı, Ramazan Bayramı'ndan sonra çalışmalara hız vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Telekomünikasyon Meclisi, teknolojiye erişimi kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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