Tobb: Mayıs Ayında Onaylanan Sanayi Kapasite Raporu Yüzde 4,5 Azaldı - Son Dakika
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Tobb: Mayıs Ayında Onaylanan Sanayi Kapasite Raporu Yüzde 4,5 Azaldı

06.06.2022 10:20
Tobb: Mayıs Ayında Onaylanan Sanayi Kapasite Raporu Yüzde 4,5 Azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Mayıs 2022’de onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı Mayıs 2021'e göre yüzde 4,5 azalarak 3 bin 382 adet oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Mayıs 2022'de onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı Mayıs 2021'e göre yüzde 4,5 azalarak 3 bin 382 adet oldu.

TOBB, mayıs ayına ilişkin onaylanan sanayi kapasite raporu verilerini paylaştı. Buna göre, TOBB tarafından Mayıs 2022'de onaylanan kapasite raporu sayısı Mayıs 2021'e göre yüzde 4,5 oranında azaldı. 2021'e 3 bin 540 adet olan onaylanan kapasite raporu sayısı, Mayıs 2022'de 3 bin 382 adet oldu.?

Mayıs ayında onaylanan 3 bin 382 kapasite raporunun 926'sı İstanbul'da, 229'u Bursa'da, 218'i Ankara'da, 191'i İzmir'de, 137'si Konya'da, 106'sı Kocaeli'nde, 104'ü Gaziantep'te, 83'ü Adana'da, 82'si Manisa'da, 77'si Antalya'da düzenlendi.

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TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif sanayi kapasite raporlarının toplam sayısı Mayıs 2021'de 81 bin 12 iken, Mayıs 2022'de yüzde 12,8 (10 bin 379 adet) artışla 91 bin 391 adede ulaştı.

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI MAYIS 2022'DE 3 MİLYON 746 BİN 448 OLDU

Aktif kapasite raporlarına göre, toplam çalışan sayısı ise Mayıs 2021'de 3 milyon 379 bin 362 iken yüzde 10,9 (367 bin 86 adet) artarak, Mayıs 2022'de 3 milyon 746 bin 448 olarak belirlendi.

Öte yandan kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor.

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Kaynak: ANKA

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