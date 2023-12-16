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TOBB ve EY Türkiye, Enflasyon Düzeltmesi Semineri düzenledi - Son Dakika
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TOBB ve EY Türkiye, Enflasyon Düzeltmesi Semineri düzenledi

TOBB ve EY Türkiye temsilcileri, Ankara'da gerçekleşen Enflasyon Düzeltmesi Semineri'nde ekonomik ve mali gelişmeleri değerlendirdi. Seminerde enflasyon muhasebesinin uygulamaları ve etkileri üzerine uzmanlar tarafından değerlendirmeler yapıldı.

TOBB ve EY Türkiye, Enflasyon Düzeltmesi Semineri düzenledi
16.12.2023 - 11:24,  Güncelleme: 11:27
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile EY Türkiye temsilcileri "Enflasyon Düzeltmesi Semineri"nde bir araya gelerek, gündemdeki ekonomik ve mali gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşen seminer yoğun ilgi gördü.

500'ün üzerinde konuğu ağırlayan etkinliğin açılış konuşmalarını TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz ve EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları yaptı.

Seminerde; vergi ve bağımsız denetim bölümleri uzmanları tarafından enflasyon muhasebesinin Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları yönünden uygulamalarına ve etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Enflasyon muhasebesinin her işletmede farklı etki oluşturacağını belirten uzmanlar, uygulamanın dikkatli bir planlama gerektirdiğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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