TOFAŞ'ta 700 İşçi Çıkarmalara Tepki - Son Dakika
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Ekonomi

TOFAŞ'ta 700 İşçi Çıkarmalara Tepki

TOFAŞ\'ta 700 İşçi Çıkarmalara Tepki

Emek Partisi, TOFAŞ'ın işten çıkarma kararına karşı çıkarak patronların krizin faturasını ödemesi gerektiğini ifade etti.

10.12.2024 16:57
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Otomotiv devi TOFAŞ'ın bir kalemde 700 işçiyi işten çıkarmasına Emek Partisi Bursa İl Başkanlığı rakamlarla tepki gösterdi.

Emekciler, krizin meydana getirdiği yıkımın faturasına patronların da ortak olması için mücadele çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Üretimdeki daralmalar gerekçe gösterilerek " Koç Holding'in 2024 başından bu yana üretimdeki daralmaları gerekçe göstererek kendi sınıf çıkarını ortaya koyup ilk fırsatta faturayı işçilere çıkarttığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rakamlara bakınca da ortaya çıkan başka bir gerçek daha var! Öyle ki, TOFAŞ üretimde daralma olduğunu söylediği 2024'ün ilk 9 ayında dahi 5 milyar lira kar elde etmişti. İşçilerin yasal olarak da hakkı olan tazminat ödemelerini bile sanki lütufmuş gibi sunan TOFAŞ patronu bir gerçeği hatırlamak zorundadır: TOFAŞ ilk 9 ayda işçi başına 943 bin lira kar etmiştir. TOFAŞ bu oyunu pandemide de oynayarak, kendisine yıllardır rekor düzeyde üretim yapan işçileri bir kalemde kapı dışarı ederek karını katlamıştır. 2020'de çalışan işçi sayısını 300 kişi azaltmasının ardından karını 300 milyon lira artırmış ve en çok kar eden 2'nci otomotiv şirketi olmuştur. Yine aynı TOFAŞ, 2022 yılında da net karını yüzde 160 oranında artırmıştır. Koç Holding patronları yıllardır işçiler üzerinden milyarca TL kar etmiş, kurduğu sömürü düzeninin sefasını sürmüştür, bugün yine geçmişte olduğu gibi cefasını işçilere çektirmek istemektedir."

"Ekonomik krizin faturasını işçiler değil, TOFAŞ patronu Koç Holding ödemelidir"

Açıklamada TOFAŞ işçilerinin, fabrika yönetiminin koyduğu üretim hedeflerine ulaşabilmek için yıllardır yeri geldiğinde eşlerini ve çocuklarını göremeden fedakarca çalıştıkları da anlatılarak, "Yeri geldi, hasta hasta çalışmak zorunda kaldı. Her ayın sonunda yoksulluk sınırına dahi ulaşamayan maaşlara mahkum edildi. İşten çıkarmalar ve yaşananlar TOFAŞ işçisinin akıbeti değildir! TOFAŞ'ı büyüten, üretim rekorları kırdıran işçilerdir. Sebep olduğu ekonomik krizin faturasını da işçiler değil TOFAŞ patronu Koç Holding ödemelidir" çağrısı yapıldı.

"Türk Metal işçilerle birlikte örgütlenip eylem yapmalı"

Açıklama şu şekilde devam etti: "Hakkımızı araması için fabrikada yetkisi olan, her ay maaşlarımızdan bir günlük yevmiyemizi alan sendika bugünler için vardır. Onların sessiz kalmasını, patronla iş tutmasını ve fabrikanın insan kaynakları gibi davranmasını kabul etmeyelim. Türk Metal sendikası, işten çıkarmaları durdurmak işçilerin haklarını savunmak için her türlü eylemi örgütlemeli, fabrikada eylemleri işçilerle birlikte yapmalıdır. Sustuğumuz, geride durduğumuz, işten atılan arkadaşlarımızı yalnız bıraktığımız her gün sıranın bize geldiğini bilmeliyiz. Patronların ve hükümetin tasarruf planının karşısında birleşelim. İşten atmaların durdurulması, krizin meydana getirdiği yıkımın faturasını patronların ödemesi için ortak mücadelede birleşelim." - BURSA

Kaynak: İHA

Koç Holding, Politika, Ekonomi, Tofaş, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOFAŞ'ta 700 İşçi Çıkarmalara Tepki - Son Dakika

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