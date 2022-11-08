Togg nasıl çalışır? Sosyal medya hesabında adım adım anlatıldı - Son Dakika
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Togg nasıl çalışır? Sosyal medya hesabında adım adım anlatıldı

08.11.2022 13:43

29 Ekim'de yapılan törenle banttan inen yerli otomobil Togg'un sosyal medya hesabından, "Nasıl çalışır bu elektrikli otomobiller" başlıklı bir paylaşım yapıldı. Videoda aracın çevre dostu olmasına vurgu yapıldı.

Togg'un paylaşımda; iklim değişikliğinin giderek belirgin hale gelmesi, daha çevreci ve sağlıklı ulaşım araçları arayışı ve yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan şarj istasyonlarının elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdığı vurgulandı.

"FOSİL YAKIT KULLANMADIKLARI İÇİN EMİSYONA YOL AÇMAZLAR"

Elektrikli otomobillerin nasıl çalıştığı şöyle anlatıldı: "Elektrikli otomobiller enerjilerini petrol türevi fosil yakıtlar yerine elektrikten alan otomobillerdir. Bu otomobiller fosil yakıt kullanmadıkları için emisyona yol açmazlar, bu da onları çevre dostu yapar. Elektrikli otomobillerin hareket etmesi için gerekli olan elektrik enerjisi otomobilin altında yer alan büyük bir batarya tarafından sağlanır. Bu da aracın yol tutuş karakterini iyileştirir."

Togg nasıl çalışır? Sosyal medya hesabında adım adım anlatıldı

ÜRETİM SÜRECİNİ DE ANLATMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde, bazı eleştiriler yapılmış ve Togg'un üretim bandının nerede olduğunu sorulmuştu. Söz konusu eleştirilere Togg'dan videolu yanıt gelmişti. Gemlik'teki fabrikada çekilen bir videoda akıllı otomobillerin üretim süreci detaylıca anlatılmıştı.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, daha önce TOGG'un fiyatının C Segment SUV bir araçla sınıfında rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacağını söylemişti. C Segment içten yanmalı ve daha düşük teknolojiye sahip araçlar şu an 800 bin TL ila 1 milyon lira civarı iken bu rakam elektrikli otomobillerde 1.5 milyon TL'den 3 milyon TL'ye kadar çıkmaktadır.

YORUMLAR (2)
  • erol çevik: CHP milleti alıştırma heykele araç yapsan anlamıyor silah yapsan anlamıyor hastane yapsan anlamıyor yol yapsan anlamıyor fabrika açsan anlamıyor yap bı heykel bak nasıl agzin kullaklarina varicak heykelcilerin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Gemlik, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg nasıl çalışır? Sosyal medya hesabında adım adım anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg nasıl çalışır? Sosyal medya hesabında adım adım anlatıldı - Son Dakika
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