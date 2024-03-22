TOGG\'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde

Ekonomi

Yüksek enflasyon ve kur krizi otomobil üreticilerini de vurdu. Ekonomideki sıkıntılar nedeniyle birçok otomobil üreticisi zorluk çekerken, bunlardan biri de elektrikli otomobil üreticisi Fisker oldu.

DAHA ÖNCE ÜRETİME ARA VERMEK ZORUNDA KALDILAR

Bir takım finansal sorunlarla boğuşan ve daha önce üretimlere ara vermek durumunda kalan Fisker'in her an iflas bayrağını çekebileceği öne sürüldü. Şirketin, teminatsız tahvillerinin yaklaşık 8.4 milyon dolara varan gerekli faiz ödemesini gerçekleştiremediği öğrenildi.

İFLAS YASALARI KAPSAMINDA KORUMA TALEP EDECEK

Yerli otomobil TOGG'un da en büyük rakiplerinden biri olan Fisker borcunu ödeyemeyeceğini ifade ederek geçerli iflas yasaları kapsamında koruma talep edebileceğini duyurdu.

HİSSELERİ BİR ANDA ÇAKILDI

2023 yılında hisse değeri 6 dolar civarında gezinen elektrikli otomobil üreticisinin hisselerinin 0.13 dolara kadar düşmüş durumda olduğu vurgulandı.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan Fisker, Magna Steyr ortaklığı ile Ocean isimli modelini üretiyordu. Markanın Avusturya'da bulunan tesisinde üretime 6 hafta ara verildi. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.