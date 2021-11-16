Tohumda dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz, Türk bilim adamları geliştirdi

Türk bilim adamları tarafından geliştirilen yerli tohum projesi olumlu sonuçlar verdi, yakın bir tarihte ülkemiz tohumda dışa bağımlılıktan kurtulacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'nde sürdürülen yerli tohum çalışmaları olumlu sonuçlar verdi. Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve ekibi tarafından yerli şeker pancarı tohumu noktasında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla başlatılan ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı. Geliştirilen tohumlar toprakla buluşturuldu.

Öte yandan, yerli ve milli mısır tohumu üretiminde çalışmalara başlayan ekip önümüzdeki bahar ayında AR-GE merkezinde geliştirdikleri tohumları toprakla buluşturacak.

Yerli ve milli pancar çeşitleri ülkemize kazandırılacak

Prof. Dr. Tolga Karaköy, yerli ve milli tohumlarla dışa bağımlılıktan kurtulacağımızı belirterek, "Bildiğiniz üzere yöremizde şeker pancarı önemli bitkilerden bir tanesi. Çiftçimizin yetiştirdiği ve iklim koşullarımızın uygun olduğu bitkilerden bir tanesi. Şeker pancarı tohumunda biz dışa bağımlıyız. Bu dışa bağımlılığımızı gidermek adına uluslararası kuruluşlardan temin ettiğimiz başlangıç materyallerimiz var. Bu başlangıç materyallerde ekiminin yapılarak ıslah sürecine başlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki yıllarda yerli ve milli şeker pancarı çeşitlerimizin ülkemize kazandırılması açısından ıslah programlarımızı oluşturmuş ve uygulamak durumundayız ve uyguluyoruz. Bu konuda sadece şeker pancarı değil tabi ki. Tahıllar, kışlık yulaf çeşitlerimizin bölgemize kazandırılması. Yulaf bölgemizde yazlık olarak ekiliyor. Biz kışlık olarak ekilmesine uygun yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik olarak da materyallerimizi sağlamış ve ekimlerimizi yapmış durumdayız AR-GE merkezimizde. Yem bitkisi olarak kullanılması açısından çok büyük önem taşıyor" dedi.

Yerli mısır tohumu çalışmaları sürüyor

Prof. Dr. Karaköy, yerli mısır tohumu çalışmalarının da sürdüğünü ifade ederek, "Baklagiller ile ilgili çalışmalarımız var. Nohut, fasulye, bezelye, yine bu çeşitlerin içerisinde bu konularla ilgili de ıslah çalışmalarımızı yapmak durumundayız. Bunun yanında erkenci özellikle mısır çeşitlerinin üzerinde çalışmalarımız var. Bölgemizde vejetasyon süresinin sınırlı olmasından dolayı tane mısır üretiminde üretim konusunda çok erkenci çeşitlerin kullanılması esas. Orta erkenci ya da geçici çeşitler yöremizde bu konuda fizyolojik olgunluğunu tamamlayamıyor ve problem oluyor. Şuanda özel firmalarla yürütmüş olduğumuz çalışmalarda biz baba hat üretimini yapmak durumundayız. Hem baba hem de ana hatların üretimini yapıp hibrit çeşitlerinin üretilmesine de önümüzde ki sene bahar ayında yine tohumluk üretimini AR-GE merkezimizde sağlayacağız. Bu konuda da yerli ve milli bir mısır çeşidinin geliştirilerek ülkemize kazandırılması için elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS