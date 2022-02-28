Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatını 5 TL'ye düştü - Son Dakika
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Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatını 5 TL'ye düştü

28.02.2022 14:38
Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatını 5 TL'ye düştü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 1 ay önce kilosu 10 liradan satılan tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 5 TL'ye kadar düştüğü bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 1 ay önce kilosu 10 liradan satılan tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı Rusya- Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 5 TL'ye kadar düştüğü bildirildi.

Tohumluk soğan satışı için Manisa'nın Demirci ilçesinden gelen Ertan Gökkaya, 1 ay önce kilosunu 10 liradan sattıkları kuru soğan tohumu fiyatının Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ihracatın durması yüzünden 5 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Gökkaya, " Denizli'den getirdiğimiz tohumluk kuru soğanın kilosunu çıkan savaş nedeniyle şu anda 5 liradan satıyoruz. İhracatın durması sonucu düşen tohumluk kuru soğanın fiyatının yükselmesi savaşın bitip, ihracatın açılmasına bağlı" dedi. - KÜTAHYA

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Türk Lirası, Ukrayna, Rusya, Savaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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