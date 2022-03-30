Tokat'ta arıcılara ücretsiz şeker dağıtıldı - Son Dakika
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Tokat'ta arıcılara ücretsiz şeker dağıtıldı

30.03.2022 19:53

Tokat'ta arıcılara ücretsiz şeker dağıtıldıTOKAT Tokat'ta arıcılara çuval çuval ücretsiz şeker dağıtıldı.

Tokat'ta arıcılara ücretsiz şeker dağıtıldı

TOKAT Tokat'ta arıcılara çuval çuval ücretsiz şeker dağıtıldı.

Tokat Valiliğinin destekleri ile 630 arıcıya arılarının ilkbahar bakımı için 31 bin 500 kilogram şeker dağıtıldı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yapılan törende ki konuşmasında çiftçilerin her zaman yanında oldukları mesajını verdi. Vali Balcı, arıcılara çiçekler açıncaya kadar ki geçiş dönemi için arılarını beslemeleri amacıyla şeker dağıttıklarına dikkat çekti. Yapılan konuşmaların ardından arıcılara çuvallarla kristal toz şeker dağıtımı yapıldı.

"Tokat önemli bir arı merkezi olmaya aday"

Vali Balcı, kış mevsiminin uzaması dolayısıyla çiçeklerin açmasının geciktiğini belirterek, "Tokat'ımıza bahar geliyor. Şeker Fabrikamızın desteğiyle arıcılarımıza şeker verdiler. Biz de bunu arıcılarımızla paylaşalım dedik. Arıcılarımızın yanında olduğumuzu belirttik. Tokat aynı zamanda önemli bir arı merkezi olmaya aday. Hedeflerimizi yeniledik, hayallerimizi, motivasyonumuzu yeniledik. Şeker Fabrikamızın verdiği şekerlerin dağıtım töreninde de bir araya geldik" dedi.

"Arıcılarımız bir nebze olsun rahatlayacaklar"

Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir ise arıcılara verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Kış mevsiminde Tokat ciddi anlamda yağmur ve kar yağışı aldı. Bu yağışlar çiftçimize bereket olmasının yanı sıra bu hava şartları aynı zamanda arıların uçuşunu da engelledi. Şu anda arılar gelişim döneminin de, yavru yapımında. Yavru yapabilmeleri, mevcudunu arttırabilmek için de beslenmesi lazım. Nasıl bir tarlanın suya, gübreye ihtiyacı varsa arılarımızın da çiçek olmayan dönemlerde beslenmeye ihtiyacı var. Bu beslenmede kristal toz şekerle yapılıyor. Sağ olsun Sayın Valimiz üreticilerimizin dertlerini derman olmak için çok sağ olsun 630 üreticimize birer çuval kristal toz şeker dağıtımını ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Bu da üreticilerimize bir nebze olsun en azından can suyu olacak. En azından arıcılarımız bir nebze olsun rahatlayacaklar" diye konuştu.

Arıcılık yapan Niyazi Doğan ise şeker desteği verilmesine teşekkür ederek, "Bu bize veli nimet oldu. Biliyorsunuz şekerlere zam geldi. Buna da şükür, arılarımıza bu destekleme büyük bir katkı oldu. Devletimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta arıcılara ücretsiz şeker dağıtıldı
Tokat'ta arıcılara ücretsiz şeker dağıtıldı
Tokat'ta arıcılara ücretsiz şeker dağıtıldı

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İlkbahar, Tarım, Balcı, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tokat'ta arıcılara ücretsiz şeker dağıtıldı - Son Dakika


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