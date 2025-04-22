Tokat\'ta Kadın İstihdamını Artırma Protokolü İmzalandı

Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında 'Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Üst Protokolü' imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024-2025 yılları için "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği" kalkınma ajanslarının odak çalışma alanı olarak belirlendi. Bu çerçevede, kalkınma ajansları tarafından kadınların ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla eğitim programları ve istihdam odaklı projeler önceliklendiriliyor. Bu kapsamda Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında 'Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Üst Protokolü' imzalandı. Üst protokol ile Tokat ilinde kadınların istihdamdaki payını artırmak, girişimcilik potansiyelini teşvik etmek ve yerel kalkınmaya katkı sunmak hedefiyle belirlenen eğitim ve faaliyet alanlarında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amaçlanıyor.

İmzalanan protokol doğrultusunda; Tokat'ta dijital muhasebe uygulamaları, bilgi teknolojileri iş analistliği, gastronomi ve kaynakçılık başta olmak üzere sektörel ihtiyaçlara dönük nitelikli eğitim ve kapasite geliştirme programları düzenlenecek. Eğitim süreçleri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Erbaa, Niksar, Turhal, Zile Organize Sanayi Bölgeleri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile alt protokoller imzalanarak yürütülecek. - TOKAT