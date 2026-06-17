Tokat'ta Kiraz-Vişne Toplantısı - Son Dakika
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Tokat'ta Kiraz-Vişne Toplantısı

17.06.2026 16:35
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Ulusal Kiraz-Vişne Çalışma Grubu, Tokat'ta kiraz çeşitleri ve üretim gelişmelerini değerlendirdi.

Ulusal Kiraz-Vişne Çalışma Grubu'nun 23. toplantısı Tokat'ta düzenlendi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde organize edilen toplantıda, yeni tescil edilen ve tescil aşaması devam eden kiraz çeşitleri ele alındı, kiraz ve vişne üretimi yapılan illerde yetiştiricilik konusundaki gelişmeler değerlendirildi.

TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok üründe olduğu gibi kiraz ve vişnede de dünyada lider konumda bulunduğunu söyledi.

Gelecek dönemde iklim değişikliğine, piyasalara, rekoltelere bağlı olarak bu alandaki güçlerini daha da artırmak için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini belirten Atalay, "AR-GE altyapısı nasıl olur, pazarlama konuları nasıl olur? hepsinin tartışılacağı güzel bir toplantı yapılıyor ama şunu da unutmamız gerekir. 2024'te nispeten kuraklık yaşadık. 2025'te hem kuraklık hem zirai don yaşadık." dedi.

Bu yıl yağışların çok bol olduğuna işaret eden Atalay, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bunların hepsine adapte olan, hepsini birden kaldırabilen çeşitlerin, yeni yöntemlerin birlikte değerlendirildiği, Türkiye'nin kıymetli üniversitelerinden, kıymetli araştırmacıların, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün uzmanlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir toplantı oluyor. Tokat'ta yapılması son derece önemli. Tokat'ta önemli meyve üretimi yapılıyor. 2026 yılında yağışların çok olması, özellikle Tokat'ta neredeyse afete dönüşmesi tabii bazı olumsuz etkilere neden oldu ama genel olarak Türkiye'ye bakıldığında inşallah verimli bir yıl geçecek."

Tokat Valisi Abdullah Köklü ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tokat'ta Kiraz-Vişne Toplantısı - Son Dakika

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