Tokat'ta Sezonun İlk Üzüm Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Tokat'ta Sezonun İlk Üzüm Hasadı Yapıldı

Tokat\'ta Sezonun İlk Üzüm Hasadı Yapıldı
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TOGÜ'nün bağlarında yerli üzüm çeşitlerinin yaygınlaştırılması için ilk hasat gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki üzüm bağlarında sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki üzüm bağlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Yağcı bağlarda yetiştirilen üzüm çeşitleri, yürütülen çalışmalar ve üretim süreci hakkında Rektör Yılmaz'a bilgi vererek sezonun ilk üzümleri hasat edildi.

Yerli üzüm çeşitleri yeniden yaygınlaştırılacak

Bağlarda yapılan incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat'ın geleneksel üzüm çeşitlerinin korunması ve yeniden yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Tokat'ın geleneksel Çavuş üzümünün yanı sıra Boduroğlu, Bekiroğlu ve Topbaş gibi yerli çeşitlerin de bölgede yetiştirilebilirliğine yönelik adaptasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, bu çeşitlerin yeniden yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

12 farklı çeşit üzerinde çalışılıyor

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki bağlarda Çilek üzümü (Bronx Seedless), Trakya İlkeren, Prima, Yalova İncisi, Black Magic, Mevlana, M. Palieri, Regent, Boduroğlu, Autumn Royal, Sultan 7 ve Italia olmak üzere 12 farklı üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Yürütülen çalışmalarla farklı üzüm çeşitlerinin Tokat'ın iklim ve toprak şartlarına adaptasyonunun değerlendirilmesi, verimli çeşitlerin belirlenmesi ve özellikle yöreye özgü yerli üzüm çeşitlerinin yeniden üretime kazandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tokat'ta Sezonun İlk Üzüm Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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