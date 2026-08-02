Tokat'ta Vişne Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Tokat'ta Vişne Hasadı Devam Ediyor

Tokat\'ta Vişne Hasadı Devam Ediyor
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Tokat'ta vişne hasadı 2024'te 6,5 ton bekleniyor. Çiftçiler verimden memnun.

Vişne üretiminin yoğun olduğu Tokat'ta çiftçilerin hasat mesaisi devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Tokat genelinde 2024 yılında 6 bin 175 ton vişne üretimi yapıldı, geçen yıl zirai dondan etkilenen vişnede bu yıl ise 6 bin 500 ton hasat bekleniyor.

Merkeze bağlı Ortaören köyünde yaşayan Salih Menevşe, AA muhabirine, Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli bir ziraat mühendisinin yönlendirmesiyle 25 yıl önce vişne üretimine başladığını söyledi.

Şimdi bahçesinde 500'den fazla vişne ağacı olduğunu belirten Menevşe, "25 yıl önce işe başladığımda 350 ila 400 vişne ağacım vardı. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiye ederim." dedi.

Köylerinin vişne üretimi için uygun olduğunu ifade eden Menevşe, "Vişne pek suya ihtiyaç duymuyor. Bunu herkes yapsa bugün arpadan, buğdaydan, pancardan güzel bana göre. Ben günlük 10 kişi çalıştırıyorum. Tokat'tan getirip götürüyorum. Vişne toplatmaya insan bulamıyoruz. Bu sene 2,5-3 ton arasında vişnemiz çıkacak." diye konuştu.

Bu yıl verimden memnun olduklarını dile getiren Menevşe, topladıkları vişnelerin önemli bir kısmını meyve suyu fabrikalarına gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tokat'ta Vişne Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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