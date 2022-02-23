TOKİ yurt dışında yaşayan vatandaşları ev sahibi yapacak - Son Dakika
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TOKİ yurt dışında yaşayan vatandaşları ev sahibi yapacak

23.02.2022 12:33
TOKİ yurt dışında yaşayan vatandaşları ev sahibi yapacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 şeklinde 420 konutluk proje yapacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 şeklinde 420 konutluk proje yapacak.

Yıllardır dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, inşa ettiği 1 milyon 100 bin konutla 500 milyondan fazla vatandaşın sıcak yuvasının mimarı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız" talimatı doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam eden TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.

İşçiden memura, ev hanımından esnafa toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hareket eden TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyor. Yeni konut projesiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olacak. Yatay mimariden ödün vermeyen TOKİ, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla hayata geçirecek. Proje ile yatay mimarili, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlarıyla yeni bir yaşam alanı oluşacak. Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konuttan oluşan yeni yaşam alanının ihalesi kısa bir sürede gerçekleştirilecek. - ANKARA

TOKİ yurt dışında yaşayan vatandaşları ev sahibi yapacak

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Sancaktepe, konut, Türk, Toki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOKİ yurt dışında yaşayan vatandaşları ev sahibi yapacak - Son Dakika


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