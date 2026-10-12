Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık yüzde 31,8 arttı, sanayi ciro artışı yüzde 32,6 oldu - Son Dakika
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Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık yüzde 31,8 arttı, sanayi ciro artışı yüzde 32,6 oldu

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TÜİK'e göre takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ağustosta yıllık yüzde 31,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks aylık yüzde 3 arttı. Sanayi ciro endeksi yıllık yüzde 32,6 artarken inşaat ciro endeksi aylık yüzde 3,7 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 31,8 yükseliş gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 32,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,2 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 19,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi temmuza kıyasla yüzde 3,7 azaldı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış kaydetti.

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiİnşaatFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık yüzde 31,8 arttı, sanayi ciro artışı yüzde 32,6 oldu - Son Dakika
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