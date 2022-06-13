Tüik: Nisanda Toplam Ciro Aylık Yüzde 6 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; nisan ayında toplam ciro, bir önceki aya göre yüzde 6 arttı. Ciro artışı, yıllık bazda ise yüzde 128,8 oldu.

TÜİK, nisan ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; toplam ciro, aylık ve yıllık bazda arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı nisan ayında aylık yüzde 6 artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1, inşaat ciro endeksi yüzde 8,2, ticaret ciro endeksi yüzde 7,1, hizmet ciro endeksi yüzde 6,5 arttı.

YILLIK CİRO ENDEKSİ YÜZDE 128,8 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksindeki yıllık artış ise yüzde 128,8'ye yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 125,2, inşaat ciro endeksi yüzde 108,9, ticaret ciro endeksi yüzde 128,9, hizmet ciro endeksi yüzde 145,7 arttı.