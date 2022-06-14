Toplanan inek sütü miktarı nisanda yıllık bazda yüzde 3,4 azaldı - Son Dakika
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Toplanan inek sütü miktarı nisanda yıllık bazda yüzde 3,4 azaldı

14.06.2022 10:16
Toplanan inek sütü miktarı nisanda yıllık bazda yüzde 3,4 azaldı

Türkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azalarak 859 bin 712 tona geriledi.

Türkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azalarak 859 bin 712 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisanda aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti. Toplanan inek sütü miktarı, nisanda yıllık bazda yüzde 3,4 gerileyerek 859 bin 712 tona düştü. Toplanan inek sütü miktarı ocak-nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 azaldı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azalarak 121 bin 843 ton oldu. Ocak-nisan döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 9,3 azalışla 498 bin 441 ton olarak gerçekleşti. İçme sütü üretimi nisanda aylık bazda yüzde 2,6 düştü.

Nisanda ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 95 bin 414 tona yükselirken ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 3,7 artışla 361 bin 489 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 60 bin 533 tona geriledi, ocak-nisan döneminde de yıllık bazda yüzde 5,7 azaldı ve 235 bin 943 ton olarak kayıtlara geçti.

Ayran üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,9 artarak 54 bin 554 tona, tereyağı üretimi yüzde 29,8 artışla 9 bin 434 tona çıktı.

Ocak-nisan döneminde ayran üretimi yıllık bazda yüzde 29,1, tereyağı üretimi yüzde 49,7 yükseldi.

YORUMLAR
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Tavuk eti üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 4,7 arttı Tavuk eti üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 4,7 arttı Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toplanan inek sütü miktarı nisanda yıllık bazda yüzde 3,4 azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toplanan inek sütü miktarı nisanda yıllık bazda yüzde 3,4 azaldı - Son Dakika
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