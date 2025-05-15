Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın - Son Dakika
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Ekonomi

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

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Toplu taşımada 30 bin TL maaş aldığını söyleyen bir genç, 22 bin 500 TL'sini kiraya, kalanını faturalar ve borçlara harcadığını anlatarak, ''Her ay nasıl 4.500 TL borca giriyorum?'' diyerek yaşadığı geçim sıkıntısını dile getirdi.

15.05.2025 15:42
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Toplu taşımada yüksek sesle yaptığı hesaplamayla dikkat çeken bir vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu. 30 bin TL maaş aldığını söyleyen genç, 22 bin 500 TL'sini ev kirasına verdiğini, kalan miktarın büyük kısmının faturalara gittiğini ve aylık toplam harcamasının 29 bin 500 TL'yi bulduğunu belirtti.

"ALLAH İÇİN BİRİ BANA BUNU AÇIKLASIN"

Üstelik 5 bin TL de borç ödemesi olduğunu söyleyen genç, "Ben çalışarak her ay nasıl 4.500 TL borca giriyorum? Allah için biri bana bunu açıklasın" sözleriyle yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dile getirdi.

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Sosyal Medya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ss5675251:
    30 alıyorsan 10 liralık evde oturacan,22 kiran varsa 50 binlik işte çalışacan bu kadar 67 164 Yanıtla
  • Burak demir:
    sen de uygun bir kiraya gec 48 109 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    İnsanca yaşanacak bir evi 10bin liraya bulamazsın. 79 12 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    bide 1 ay boyunca yeme içme ek biseyler hariç bide çocuk varsa aynı ben 50 12 Yanıtla
  • Hasan Kılıç:
    kimse ekonomi yi bahsetmiyor adama akıl veriyolar işte koyun 50 5 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Zor bir hayat. En az 70 - 80 kalması lazım kiradan sonra, ki insan gibi yaşayabilinsin İstanbul’da. Yani deniz tatili, yurtdışı tatili ve kaliteli giyinmek herkesin hakkı olmalı. 44 6 Yanıtla
  • Ankara21:
    CİMER e yaz cevap versinler 28 1 Yanıtla
  • fatih Bayındır:
    Bu ülkede bu kadar hırsız oldu sürece daha çok borca gırersın 21 2 Yanıtla
  • R C G:
    tek sebebi imamoglu. 4 7 Yanıtla
  • Ne Pa:
    Allah yardımcın olsun 2 0 Yanıtla
  • Mn0202:
    5 kişilik aileyiz Su:550, Elektrik:280, Doğalgaz:450, 1 ev interneti ve 4 faturalı hat:2000, binada normal daire kirası:18000. Şehir Ankara 0 1 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    KODESTEKİ EKODAN YARDIM İSTE HALLEDER O HIRSIZ BİJ 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın - Son Dakika
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