Toplu taşımada yüksek sesle yaptığı hesaplamayla dikkat çeken bir vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu. 30 bin TL maaş aldığını söyleyen genç, 22 bin 500 TL'sini ev kirasına verdiğini, kalan miktarın büyük kısmının faturalara gittiğini ve aylık toplam harcamasının 29 bin 500 TL'yi bulduğunu belirtti.
Üstelik 5 bin TL de borç ödemesi olduğunu söyleyen genç, "Ben çalışarak her ay nasıl 4.500 TL borca giriyorum? Allah için biri bana bunu açıklasın" sözleriyle yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dile getirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın - Son Dakika
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