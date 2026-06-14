Toprak Bayramı'nda Gıda Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
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Toprak Bayramı'nda Gıda Güvenliği Vurgusu

14.06.2026 10:29
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Şemsi Bayraktar, gıda güvenliği için toprağın korunması ve organik tarıma geçiş çağrısında bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, küresel gıda güvenliğini sağlamak için toprağın doğrudan sürülmesinin azaltılması ve organik madde miktarını artıran koruyucu tarım uygulamalarına geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl 11 Haziran'ı takip eden ilk pazar gününün Toprak Bayramı olarak kutlandığını, toprağın her zamankinden daha büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Gıda güvenliğinin temelinin tarım, tarımın temelinin de toprak olduğuna dikkati çeken Bayraktar, verimli, sağlıklı ve sürdürülebilir toprakların, bilinçli tarım uygulamaları, dengeli gübreleme ve etkin su yönetimiyle mümkün olduğunu bildirdi.

Bayraktar, artan nüfus, plansız kentleşme, sanayileşme ve altyapı yatırımları nedeniyle verimli tarım arazilerinin her geçen yıl azaldığını aktararak, Türkiye'nin tarım alanlarının son 30 yılda yaklaşık 27 milyon hektardan 24 milyon hektara gerilediği bilgisini paylaştı.

Toprakların önemli bir kısmının, kriz boyutuna ulaşan erozyon tehdidiyle eridiğine işaret eden Bayraktar, "Birliğimiz, tarımın en temel sermayesi olan verimli arazilerin korunmasını hayati bir sorumluluk olarak görüyor. Bu doğrultuda, krizden çıkış için küresel gıda güvenliğini sağlamak adına öncelikle toprağın doğrudan sürülmesini azaltarak, yapısını koruyan ve organik madde miktarını artıran koruyucu tarım uygulamalarına geçilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, damlama ve yağmurlama sulama gibi akıllı tekniklerle su israfının önlenmesi ve toprağın tuzlanmasının engellenmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarımsal işletme yapısını bozarak arazilerin parçalanmasına yol açan hobi bahçesi faaliyetlerine yönelik idari denetimlerin artırılması ve yasal mevzuatın tavizsiz şekilde uygulanması elzemdir. Konut, sanayi, turizm, madencilik ve altyapı yatırımlarının planlama süreçlerinde öncelik tarımsal verimliliği düşük alanlara verilmelidir. Bu doğrultuda arazi toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik önem arz ediyor. Birinci sınıf sulanabilir tarım arazileri, meyve bahçeleri ve zeytinlikler, gelecek nesiller adına titizlikle korunmalıdır."

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toprak Bayramı'nda Gıda Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

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