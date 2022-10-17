Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO'nun un ve yem regülasyonu çalışmasını sürdüreceğini duyurdu Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO'nun un ve yem regülasyonu çalışmasını sürdüreceğini duyurdu Açıklaması

17.10.2022 11:38
Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO'nun un ve yem regülasyonu çalışmasını sürdüreceğini duyurdu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2022/23 sezonunda da un ve yem regülasyonu çalışmasına devam edeceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2022/23 sezonunda da un ve yem regülasyonu çalışmasına devam edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı TMO'nun, kurulduğu 1938'den bu yana görev alanındaki ürünlerde piyasa istikrarını sağlarken, ülkenin gıda arzında sigorta görevini de sürdürdüğüne işaret edildi.

Bakanlığın, TMO vasıtasıyla 2021/22 sezonunda un ve yem regülasyonu çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüttüğü belirtilen açıklamada, hububat piyasalarında istikrar sağlanırken, ekmek üreticileriyle besici ve yetiştiricilerin maliyetlerinin azaltılmasına ciddi manada katkıda bulunulduğu ifade edildi.

2022/23 sezonunda da aynı anlayış içerisinde uygulanarak un ve yem regülasyonu çalışmasına devam edilmesine karar verildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bakanlığımızca TMO aracılığıyla besici ve yetiştiricilerimizin uygun fiyatla yem temin edebilmesini sağlamak amacıyla arpa tahsis ve satış işlemi başlatılmıştır. TMO tarafından gerçekleştirilecek arpa satışı için besici ve yetiştiricilerimizin talepleri 24 Ekim'e kadar üretici örgütleri aracılığıyla alınacaktır. Söz konusu arpa satış fiyatı, piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde yirmi altında olmak üzere ton başına 5 bin 250 lira olarak belirlenmiştir. Bakanlığımız önümüzdeki süreçte de güçlü stokları sayesinde piyasa istikrarını sağlamaya devam edecektir."

Açıklamada, piyasa istikrarını sağlama hususunda her türlü yetkiye sahip olan TMO'nun, stok takviyesine ve piyasaya ürün arzına yeni hasada kadar kesintisiz olarak devam edeceği, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde gereken tedbirleri alacağı vurgulandı.

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Kaynak: AA

Sigorta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO'nun un ve yem regülasyonu çalışmasını sürdüreceğini duyurdu Açıklaması - Son Dakika

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