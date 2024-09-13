Torku'dan Avrupa Yol Şampiyonası'na İki Sporcu

Ekonomi

Avrupa'nın prestijli bisiklet yarışmalarından Avrupa Yol Şampiyonası'na Torku Şekerspor Kulübü'nden 2 isim katılacak.

Torku'dan yapılan açıklamaya göre, Tunahan Çetin ve Furkan Kılınç, 11-15 Eylül'de Belçika'da düzenlenecek şampiyonada ter dökecek.

İki sporcu da gösterdikleri başarılarla dikkati çekip Türkiye'nin yol bisikleti branşında gelecek vaat eden isimleri arasında yerlerini almışlardı.

Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, sporcularına başarılar dilediğini belirterek, amatör sporları her zaman desteklediklerini kaydetti.

Erkoyuncu, sporcularla gurur duyduğunu aktararak, "Başarılarının hem kendileri hem de Türkiye için büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Avrupa'da bayrağımızı dalgalandıracak tüm sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum. Sporcularımızı uluslararası arenalarda görmek bizler gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.