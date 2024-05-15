Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Toroslar EDAŞ, Osmaniye\'de Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de kesintisiz elektrik dağıtımı için 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini gerçekleştirdi. Şirket, müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla Osmaniye'de 2 bin 996 trafo ve 13 bin 4 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir enerji sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca aydınlatma armatürlerinin bakımı, trafo ve dağıtım merkezlerinin yenilenmesi ve hat bakımları da yapıldı. Toroslar EDAŞ, müşteri odaklı yaklaşımıyla hizmet verdiği 262 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet sunmak için yeni yer altı hatları tesis etti ve aydınlatma armatürlerinin montajını tamamladı. Şirket, 2024 yılının ilk 3 ayında belirlediği hedefleri gerçekleştirdi ve müşterilerinin sorunlarını çözmek için çeşitli iletişim kanallarını kullanmaya devam ediyor.

15.05.2024 12:05
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Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Şirket, Osmaniye'de hizmet verdiği 2 bin 996 trafo ve 13 bin 4 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, daha aydınlık bir Osmaniye için Kadirli, Merkez, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde 1091 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 11 trafo ve 32 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 212 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Osmaniye'de hizmet verdiği 262 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 250 metrelik yeni yer altı hattı tesis eden şirket ekipleri, kentte 25 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2024 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirketlerden biri oldu.

Şirketin, Osmaniye'de bakım ve yatırım çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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