Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, Ocak-Eylül Döneminde Başarılarla Dolu Çalışmalara İmza Attı

Ekonomi

Başkent ve Toroslar EDAŞ, ocak-eylül döneminde Adana, Bartın ve Gaziantep'te müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla başarılı çalışmalara imza attı.

Enerjisa Dağıtım Şirketlerinden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreten ve yatırımlarını gerçekleştirerek Türkiye'nin enerji dönüşüme öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketlerinin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, söz konusu dönemde Adana'da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Toroslar EDAŞ, Adana'da hizmet verdiği 13 bin 600 trafo ve 38 bin 486 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam etti.

Daha aydınlık bir kent hedefine bağlı kalıp, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için şirket, Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir ilçelerinde toplamda 4 bin 928 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 3 pano, 68 trafo ve 350 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1054 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Toroslar EDAŞ, 2024'ün ocak-eylül döneminde belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 512 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 5 bin 524 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 308 yeni elektrik panosu ve 176 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

Bartın

Başkent EDAŞ, Bartın'da hizmet verdiği 1530 trafo ve 7 bin 495 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam etti.

Şirket, aynı dönemde, Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde toplamda 1443 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 13 pano, 28 trafo ve 30 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Ayrıca, 335 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Başkent EDAŞ, bu dönemde belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 68 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 1028 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 63 yeni elektrik panosu ve 17 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Gaziantep

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te hizmet verdiği 10 bin 607 trafo ve 25 bin 788 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam etti.

Şirket ayrıca Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde toplamda 4 bin 787 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 112 trafo ve 171 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 711 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Toroslar EDAŞ, ocak-eylül döneminde belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 922 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 380 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2 bin 287 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 363 yeni elektrik panosu ve 111 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

Dijital dönüşüm süreçleri hızlandı

Enerji sektöründeki dijital ve yenilikçi yaklaşımları takip eden, yürüttüğü projelerle sektörün dijital dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından ocak-eylül döneminde bilgi sistemlerini ve iş uygulamalarını güçlendirirken, verimliliği de artıracak çok sayıda projeye imza atıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni başta olmak üzere yaklaşık 52 milyon lira bütçeyle çok sayıda dijital proje geliştirildi.