Toroslar zabıtasından etiket denetimi - Son Dakika
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Toroslar zabıtasından etiket denetimi

24.05.2022 15:02
Toroslar zabıtasından etiket denetimi

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki market ve zincir marketlerde temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat, etiket ve stok denetimlerini sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde; ürünlerin etiketleriyle kasa fiyatları karşılaştırıldı. Özellikle ayçiçek yağı, şeker ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını inceleyen ekipler, ürünlerin son kullanım tarihlerini ve depoları da kontrol etti.

"Hemşehrilerimizin gönlü rahat olsun"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, fahiş fiyatın ve stokçuluğun önüne geçebilmek amacıyla ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla ilçemizdeki denetimler devam ediyor. Bu denetimleri hemşehrilerimizin alışverişlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapmaları için gerçekleştirmekteyiz. Amacımız, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşlarımızın bu konuda mağduriyet yaşamamalarını sağlamaktır. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan hemşehrilerimiz, istek ve taleplerini belediyemizin 0324 322 72 00 telefonunu arayarak iletebilirler" dedi. - MERSİN

Toroslar zabıtasından etiket denetimi
Toroslar zabıtasından etiket denetimi
Toroslar zabıtasından etiket denetimi
Toroslar zabıtasından etiket denetimi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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