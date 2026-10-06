Tosya\'da coğrafi işaretli sarıkılçık çeltiğinin hasadı 7 bin dekarda başladı

Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde coğrafi işaretli "sarıkılçık" çeltiğinin hasadına başlanıldı.

Kastamonu ve Çankırı illerinin sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nın kar sularıyla beslenen 7 bin dekar alanda ekilen coğrafi işaretli "sarıkılçık" pirincinde hasat dönemi başladı. Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yetiştirilen çeltik, biçerdöverlerle hasat ediliyor. "Sarıkılçık" türünün yanı sıra, "Yaşar", "Maratelli" ve "Osmancık" pirinç çeşitlerinin de yetiştirildiği ilçede, çiftçiler Mayıs ayında ekmeye başladıkları çeltiği hasat etmek için yoğun mesai harcıyor. İlçeye bağlı Ortalıca köyünde çeltik hasadının başlaması sebebiyle hasat şenliği düzenlendi.

"Kızlar Yolu Barajının tamamlanmasıyla ilçemizde çeltik ekiminin 24 bin dekara çıkmasını bekliyoruz"

Tosya Kaymakamlığı, Tosya Belediye Başkanlığı ile Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen hasat şenliğinde konuşan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Tosya dediğimiz zaman akla pirinç gelir. Her sene çeltik hasadını yaparken hem mutluyuz hem de biraz hüzünlüyüz. Yaklaşık 25 bin dekar alanda çeltik tarımı yapmamız gerekirken, yaklaşık kayıtlı ve kayıt dışı 7 bin dekar alanda çeltik tarımı yapmaktayız. Üç tane ili birbirine bağlayan Çankırı, Kastamonu ve Çorum illerini ilgilendiren Çankırı'da yapımı devam eden Kızlar Yolu Barajı Sulama Ağı projesi kapsamına giren ilçemiz uzunca yıllar bu projenin tamamlanması, çeltik tarımının beklenen eski günlerine kavuşabilmesi için adeta can çeker sıkıntı ve problemleri üst üste biner halde hayatını devam ettirmekte. Bu kıymetli çiftçilerimizin mücadelesi, İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleri ve yöre halkının mücadelesiyle hayatına devam etmeye çalışıyor. Geldiğimiz noktada gövdesi tamamlanan proje, Cumhurbaşkanımızın, değerli bakanımızın ve milletvekillerimizin süreci hızlandırması ve özverili çalışmayla tamamlandı. Devlet Su İşleri tarafından toplulaştırma işlemleri devam ediyor. Çünkü bir yörenin, bir coğrafyanın kalkınması sanayi ve tarımla mümkündür. Tosya sanayi ile alakalı oluşumunu her geçen gün hızlı bir şekilde devam ettirerek şehrin ekonomisine katkı sağlıyor. Bir ilçenin nüfusunu ve gelişimini artırması için en müsait olan tarım arazilerinin boş kalması maalesef Tosya'da farklı beklentilerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. O yüzden, Sulama Ağı Projesiyle birlikte 24 bin dekar arazide tescilli Tosya pirincinin üretilmesiyle ilçemizin bu yörenin, bu coğrafyanın, ilimizin ve ülkemizin parlayan bir yıldızı olacağı kanaatindeyim" dedi.

"Sarıkılçık'ın tanıtımı noktasında iyi gidiyoruz"

Vali Yardımcısı Aydın Ergün ise yapılacak tanıtım çalışmalarıyla Tosya pirincinin tüm dünyada bir pazara sahip olabileceğine dikkat çekerek, "Son yıllarda su kaynaklarıyla ilgili gerek yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kıtlığı dünyanın ve ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Barajın da çalışmalarının hızla ilerlediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da belediye başkanımızın temennisi doğrultusunda üretim 7 binden dekardan 24 bin dekarlara da çıkacaktır. Tanıtım konusunda iyi gidiyoruz" diye konuştu.

"Tosya, gerçekten pirincin ana vatanıdır"

Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de, "Tosya, gerçekten pirincin ana vatanıdır. Bütün ilçelerimizin çok önemli değerleri var ama Tosy bizim için hem sanayisiyle hem tarımıyla en önemli ilçelerimizden bir tanesi, dünyaya açılan kapımız. Az önce belediye başkanımız ifade etti; çeltik üretiminin çok daha fazla yaygınlaştırılması temel hedefimiz. Bu konuda da yoğun bir çalışma içindeyiz. Özellikle Kızlar Yolu Barajı'nın tamamlanmasıyla beraber bölgede çok önemli bir üretim olacak. Bununla ilgili de bölge vekillerimizle, bakanlığımızla sürekli istişare halindeyiz ve çalışmalar da son hız devam etmekte. Çeltik, çok zor yetiştirilen bir ürün, ekiminden hasadına kadar çok yoğun emek isteyen bir ürün. Bu nedenle de üreticilerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ise pirincin ilçe için önemine değinerek, "Bu, bizim için çok büyük bir kıymet. Bu sadece bir tarımsal ürünü de ifade etmiyor. Bu aynı zamanda buradaki insanların, yılların emeğini, bütün tecrübesini, Tosya'nın bütün üretim kültürünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"55 ton çeltik tohumunu Tosya'daki üreticilere verdik"

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç da, 2026 yılında Tosya'daki üreticilere 55 tonun tohum desteği sağladıklarını kaydederek, "Çünkü Tosya, bizim için kıymetli, çeltiğin başkenti. Tosya'da Ortalıca Kooperatifine 2026 yılında 17 milyon 600 yüz bin TL kapasite artırımı için teknoloji yerleşmesiyle alakalı destek oldu. Ortalıca Kooperatifi de bizim için önemli. Ayakta tutmaya ve sizlerin çiftçi örgütünü, sizlerin ürününüzü orada değerlendirmeye, pazarlanmasına katkı sağlanması için destekliyoruz. 2025 yılında 3 milyonun üzerinde Tosya'ya destekte bulunduk. Farklı Kırsal Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamında destekte bulunduk. Bu sene de yine 2026 yılında Tarım Arazilerinin Etkin Kullanması Projesi kapsamında 23 milyonluk bir proje bütçesi, hibe proje bütçesi kullandık ve bundan da yine Tosya'ya çeltik tohumu, sera naylonu, fide, domates fidesi, patlıcan, biber fidesi dağıtımı yaptık. Bizler desteklemeye, sizler üretmeye devam ediyorsunuz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yapılan dua sonrasında biçerdövere binerek hasada katıldı. Protokol üyeleri, Tosya Pirinç Fabrikasını da ziyaret ederek üretimle ilgili bilgi aldı.

Öte yandan, çiftçiler tarafından biçerdöverlerle hasat edilen çeltik, güneş altında kurutuldıutan sonra fabrikalara satılıyor. Fabrikalarda işlenen çeltikler pirince dönüşerek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İlçede, sarıkılçık cinsi pirincin kilogramı ise 200 ila 250 TL arasında satılıyor.