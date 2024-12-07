Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde Dükkanlar Teslim Edilmeye Başlıyor! - Son Dakika
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Ekonomi

Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde Dükkanlar Teslim Edilmeye Başlıyor!

Toybelen Küçük Sanayi Sitesi\'nde Dükkanlar Teslim Edilmeye Başlıyor!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafa dükkan teslimat sürecinin 9 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Dönüşüm projesiyle esnaflar, modern ve konforlu iş yerlerine kavuşacak.

07.12.2024 09:21  Güncelleme: 09:22
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Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde dükkanların teslim süreci başlıyor.

9 Aralık 2024-28 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek teslimat süreci ile Gülsan Sanayi Sitesi esnafı yeni ve daha konforlu iş yerlerine kavuşacak. Hak sahibi vatandaşlara dükkanların tesliminin 9 Aralık Pazartesi günü başlayacağını duyuran Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kentin çehresini değiştirecek projenin Samsun'a hayırlı olmasını diledi.

Toybelen'de uzun süredir beklenen müjde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'dan geldi. Türkiye'nin en kapsamlı dönüşüm projelerinden biri olan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde hak sahibi vatandaşlara dükkanların teslim süreci 9 Aralık Pazartesi günü başlıyor. 'Sağlık kentler ve kentsel dönüşüm' vurgusuyla çalışmalarına büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliği ile kentin en önemli problemlerinden birine neşter vurarak gerçekleştirdiği tarihi sanayi dönüşümünde sona gelindi. Sanayi dönüşümü kapsamında Atakum ilçesinde inşa edilen 700 dönüm büyüklüğünde bin 526'sı sanayi, 44'ü ticari tip olmak üzere toplamda bin 570 iş yerinden oluşan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde hak sahibi vatandaşlara dükkanlarının teslim aşaması başlıyor. Gülsan Sanayi Sitesi'nde aktif olarak çalışan esnafların kura ile belirlenen dükkanların bin 221'inin teslimatı 9 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Dükkanların teslim süreleri 9 Aralık 2024 ile 28 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

"Esnafımıza hayırlı olsun"

Türkiye'deki en kapsamlı dönüşüm projelerinden birinin Samsun'da hayata geçirildiğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimiz için çok önemli bir projede, esnafımızın heyecanla beklediği süreç başlıyor. Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki esnafımıza dükkanlarının teslimi 9 Aralık Pazartesi itibari ile başlamış olacak. Bu kentsel dönüşüm Samsun için çok önemli bir kazanım. Sağlıklı kentler ve kentsel dönüşüm bizim için olmazsa olmaz. Başta Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve şehrimizim tüm dinamiklerine teşekkür ediyorum. Esnafımızı daha modern dükkanlara kavuştururken şehrimize de yepyeni bir yaşam alanı kazandıracak, kentin çehresini değiştirecek projenin Samsun'umuza, esnafımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Esnafımız için bu adımı atacağız"

Daha önce Toybelen'den dükkan alamayan esnafa yönelik de çalışma yaptıklarını belirten Başkan Doğan, "Büyükşehir Belediyesi olarak satın almak istediğimiz ancak henüz ödemesi tamamlanmamış dükkanlarımızı da TOKİ'ye devrederek esnafımızın satın almasının yolunu açacağız. Bunu geçtiğimiz meclis toplantısında da ifade etmiştim. Gülsan'daki esnafımız için bu adımı atacak, onlara bu kolaylığı sağlayacağız. Toybelen'den dükkan alamadığı için mağdur olan esnafımızın mağduriyetini gidereceğiz" diye konuştu.

Gülsan yeni bir yaşam alanına kavuşacak

Gülsan Sanayi Sitesi esnafı, Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'ndeki altyapısı güçlü, daha modern ve kullanışlı iş yerlerine taşınır taşınmaz Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi için de dönüşüm başlayacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Halit Doğan, Toybelen, Ekonomi, samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde Dükkanlar Teslim Edilmeye Başlıyor! - Son Dakika

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