Toybelen Sanayi Sitesi 2023 yılında tamamlanacak - Son Dakika
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Toybelen Sanayi Sitesi 2023 yılında tamamlanacak

03.07.2022 14:05
Toybelen Sanayi Sitesi 2023 yılında tamamlanacak

Samsun'da, Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen mevkisindeki yeni sanayi sitesi 2023 yılı ortalarında hazır olacak.

Samsun'da, Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen mevkisindeki yeni sanayi sitesi 2023 yılı ortalarında hazır olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği ile TOKİ tarafından inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi'nde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Toybelen Sanayi Sitesi'nde esnaflarla örnek dükkanı gezip inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Mustafa Demir, yeni sanayi sitesinin tamamlanmasını heyecanla beklediğini söyledi.

SBB Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Yönetim Kurulu Üyesi Osman Coşkun ile birlikte sanayi esnafıyla bir araya geldi. Esnaflarla birlikte Toybelen'de yapımı tamamlanan örnek dükkanı inceledi.

Örnek dükkanın her şeyiyle mükemmel olduğunu söyleyen Demir, "Bütün tesisatları her şeyi mükemmel. Yağmur yağdığında Gülsan'da hep su altında kalıyordunuz burada asla öyle olmayacak. Pırıl pırıl, mükemmel bir altyapı, yağmur suyu, içme suyu gideri, kanalizasyon gideri, ticari alanları ile birlikte çok daha iyi bir alana taşınmış olacaksınız. Bu arada birde bunu bir dönem içinde hallediyoruz. İnsanlarımız buraya taşındığında çok şahane olacak. Ben de heyecanla bekliyorum. Samsun bölgenin merkezi. Bölgenin merkezi hüviyetine yakışır, Türkiye'de örnek bir şehir olma noktasında büyük bir gayretimiz var. Esnaflığınızı yaparken arkadaşlar belediyeleri de, kamu görevini de takip edin izleyin. Biz bugün varız yarın yokuz. Ama bu şehirde yetki alan insanlar gece gündüz çalışmalı. Şimdi siz kendi işinizde ihmal davranabilirsiniz zararı kendiniz görürsünüz. Benim bir ihmalim 1 milyon 370 bin insanı etkiler. Bütün samimiyetimle söylüyorum haktan, hukuktan hakkaniyetten asla ayrılmadan müthiş bir gayretle çalışıyoruz" diye konuştu.

Sanayi sitesinin 2023 yılı ortalarına doğru tamamlanacağını belirten Başkan Demir, böylesine önemli bir projenin Samsun'a kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Mustafa Demir, Toybelen, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toybelen Sanayi Sitesi 2023 yılında tamamlanacak - Son Dakika

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