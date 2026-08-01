Toyota, 2026'nın İlk Yarısında Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
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Toyota, 2026'nın İlk Yarısında Liderliğini Sürdürdü

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Toyota, ilk altı ayda 5.39 milyon araç satarak dünyanın bir numarası oldu, hibrit satışları arttı.

Toyota, 2026'nın ilk altı ayında dünya genelinde 5 milyon 390 bin araç satarak dünyanın en çok otomobil satan üreticisi ünvanını üst üste 7. kez korudu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın ocak-haziran dönemindeki küresel satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 gerilerken, şirket liderliğini sürdürdü. Aynı dönemde global üretim ise 5 milyon 511 bin adetle geçen yılın seviyesine yakın gerçekleşti.

Toyota'nın elektrifikasyon stratejisi yılın ilk yarısında da büyümesini sürdürdü. Hibrit modeller öncülüğünde elektrifikasyon teknolojisine sahip araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 2 milyon 707 bin adede ulaştı ve ilk altı ay bazında şirket tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Tam elektrikli araç satışları da yüzde 135 artışla 193 bin 172 adede yükseldi. Böylece Toyota, hem hibrit hem de elektrikli araç satışlarında bugüne kadarki en yüksek ilk yarı performansını elde etti.

Farklı pazarların talepleri ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik çoklu mobilite stratejisini sürdüren Toyota, Avrupa'da yılın ilk yarısında 612 bin 271 araç sattı.

Kuzey Amerika'da hibrit modellere yönelik talebin etkisiyle satışlar yüzde 0,9 artarak 1 milyon 452 bin adede ulaştı. Çin'de yaklaşık 695 bin araç satışı gerçekleştiren şirketin Japonya'daki satışları ise yeni bZ4X elektrikli modeli ile RAV4'ün katkısıyla yüzde 4,4 artış göstererek 1 milyon 95 bin adede yükseldi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toyota, 2026'nın İlk Yarısında Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika

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