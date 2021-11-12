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Toyota Çekya'da da Yaris üretimine başladı - Son Dakika

Toyota Çekya'da da Yaris üretimine başladı

12.11.2021 18:34
Toyota Çekya'da da Yaris üretimine başladı

Toyota, Yaris'in üretimine Çekya'daki Kolin fabrikasında da başladı.

Toyota, Yaris'in üretimine Çekya'daki Kolin fabrikasında da başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Toyota'nın Çekya'daki tesisi, büyük ilgi gören Yaris'in Fransa fabrikası ile birlikte ikinci Yaris üretim merkezi oldu.

Ocak 2021'de tamamen Toyota Avrupa'ya geçen fabrikadaki ikinci modelin üretimi, tesis için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Toyota, bu fabrikada TNGA B-platformu üzerine yapılan A ve B segmenti araçları üretmek adına gerçekleştirilen dönüşüm için 180 milyon avronun üzerinde bir yatırımda bulundu. Böylece fabrikanın kapasitesi genişletildi ve üç vardiyayla birlikte Yaris üretiminin artırılması, ayrıca 2022'de yeni Aygo'nun üretilmesi planlanıyor.

Toyota'nın buradaki yatırımları sayesinde hibrit araçların üretimi de gerçekleştirilebiliyor.

Verilen bilgiye göre, Yaris'in Avrupa satışlarının yüzde 80'inin hibrit olduğu düşünüldüğünde Çekya'daki fabrikanın adetlere önemli bir katkı yapması hedefleniyor.

Fransa ve Çekya'da üretilen araçlar için kullanılan hibrit güç ünitesi ise Polonya'da üretiliyor.

Avrupa'da en çok satan otomobili Yaris için üretim adetlerini artıran Toyota, markanın 2025'te Avrupa'da 1,5 milyon adetlik satışa ulaşması için önemli bir adım attı. Yaris ise bu hedefte kilit bir rol oynayacak.

Çekya'daki fabrika da Avrupa satışlarını desteklemek adına Toyota markası için önemini artırmış oldu.

geri dönüşüm, Fransa, TOYOTA, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota Çekya'da da Yaris üretimine başladı - Son Dakika Ekonomi


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